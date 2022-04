Schiff ahoi! DMAX mit zwei Doku-Serien im Mai

TV-News

Mitte Mai gibt es neue Folgen von «In Seenot», während Ende des Wonnemonats die neue Serie «Helden der See» an den Start geht. Darin entdeckt das Publikum die Nord- und Ostsee auf der „De Albertha“.

DMAX möchte im Mai die Hohe See erkunden und hat dafür im Mai gleich zwei Doku-Serien angekündigt. Ab dem 12. Mai präsentiert der Discovery-Sender neue Folgen der Reihe, die immer donnerstags um 22:15 Uhr zu sehen sein wird. Die Serie folgt der „Royal National Lifeboat Institution”, einer gemeinnützigen britischen Seenotrettungsorganisation. Sie sorgt an den Küsten Großbritanniens und Irlands und in den Binnengewässern des Vereinigten Königreichs für Ordnung. DMAX verspricht „packende Aufnahmen von den Rettungsaktionen der Crews“.Außerdem startet der Spartensender am 23. Mai die neue Doku-Serie. Darin geht es mit dem Schiff „De Albertha“ auf Tour. Die Passagiere müssen darauf allerdings selbst Hand anlegen und in der Ost- und Nordsee die Segel hissen oder das Steuerruder bedienen. Christoffer Bohlig nimmt derweil im Wattenmeer Kurs auf Wildausternbänke, um dort Muscheln zu ernten. Und Wracktaucher Tom Kürten spürt in den Tiefen des Ozeans versunkene Wasserfahrzeuge auf. Der 52-Jährige birgt im Meer auch verloren gegangene Fischernetze, die eine Bedrohung für Robben und Wale darstellen.«Helden der See» ist immer montags um 19:15 Uhr im DMAX-Programm. Produziert wird die Reihe unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Kerstin Gerlach, Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die Joker Pictures GmbH für das Format verantwortlich.