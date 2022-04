«Grill den Henssler» führt das Kochprogramm erfolgreich fort

Quotennews

Sonntagsabend bringen verschiedene Kochformate die besten Ergebnisse für VOX mit sich. In dieser Woche steigerte sich auch «Trucker Babes» erstmals deutlicher.



Kaum geht «Kitchen Impossible» zu Ende, holt VOX die nächste Kochshow aus dem Gepäck.startete am gestrigen Sonntagabend bereits in die 16. Staffel. Mit dabei sind diesmal zahlreiche Specials wie „Ostern“, „Muttertag“, „Coach-Battle“ oder das „Mario-Barth-Duell“. Diese Woche ging es jedoch mit der „Dschungel“-Sonderfolge los. Der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlovic trat mit Anouschka Renzi und Harald Glööcker gegen Steffen Henssler an.«Kitchen Impossible» hatte zuletzt regelmäßig abgeräumt und bis zu 1,71 Millionen Fernsehende überzeugt. Mit diesen Werten konnte das andere Kochformat nicht mithalten, dennoch gelang auch hier ein überzeugender Einstieg in die neue Staffel. Mit 1,42 Millionen Zuschauern übertraf man jegliche Werte der Herbststaffel und sorgte für die stärkste Reichweite seit vergangenem Mai. Dies wurde mit einem hohen Marktanteil von 5,6 Prozent belohnt. Die 0,48 Millionen Jüngeren ermittelten ein gutes Ergebnis von 7,8 Prozent.Die Dokusoaphatte zum Staffelstart mit ein paar Problemen zu kämpfen, zeigte sich in dieser Woche aber nun deutlich verbessert. Von zuletzt 0,85 Millionen Interessenten vergrößerte sich das Publikum auf 0,92 Millionen Menschen. Dies hatte eine passable Sehbeteiligung von 3,0 Prozent zur Folge. Vor allem in der Zielgruppe wurde mit 0,42 Millionen Umworbenen der beste Wert seit über einem Jahr verbucht. Der Sender gewann so gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und erzielte gute 5,6 Prozent Marktanteil.