Marlis Schaum führt seit kurzer Zeit durch den Podcast des Anbieters Audible.

Podcasts sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Mittlerweile sind sie in allen Themenbereichen vertreten und bieten ein akustisches Unterhaltungsformat ebenso sehr wie eine große Quelle an Wissen. In dem 2022 von Audible veröffentlichten Original-Podcast, werden die Zuhörenden von Gastgeberin Marlis Schaum durch den Wissenschaftspodcast geführt. Sie selbst erkannte erste sehr spät, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon immer gewusst haben: Wissenschaft ist alles und auch für alle. Marlis Schaum moderiert unter anderem das Wissenschaftsmagazin Quarks beim Radiosender WDR5.Im Podcast "Vor unserer Zeit: Der Naturkunde-Podcast" begibt man sich auf eine Reise in die faszinierende Welt der Naturwissenschaften. Dabei geht es vor allem um die Pflanzen und Tiere, die seit vielen Milliarden von Jahren unsere Erde prägen. In verschiedenen Museen für Naturkunde in Deutschland befinden sich viele unterschiedliche Gegenstände, die aus vergangener Zeit stammen und das Leben dieser bezeugen können. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten dieser Institutionen begibt sich Marlis Schaum auf die Suche nach Antworten. Die Wissenschaft beschäftigt sich damit, die Objekte der vergangenen Zeit zu entschlüsseln und die Rätsel dieser aufzulösen, denn diese tragen auch heute noch zu den wichtigsten Themen unserer Gesellschaft bei. So stellt sich die Frage, wie das Skelett eines Elefanten Einfluss auf weltpolitische Entscheidungen nehmen konnte, ob ein schon ausgestorben vermutetes Beuteltier wieder zum Leben erweckt werden könnte und was das kleinste Chamäleon der Welt über die Evolution aussagt? Diese und viele weitere Fragen werden im Podcast gestellt und so gut es bisher möglich ist, beantwortet. Die besondere Relevanz wird durch immer mehr Arten, die vom Aussterben bedroht sind, gegeben. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, die kostenlos für Audible Abonnenten abzurufen ist.Von den Zuhörenden wird vor allem die Sprecherin für ihre angenehme Stimme gelobt, mit der sie durch die Folgen führt, sowie die interessanten Fakten, die immer auch auf aktuelle Themen bezogen werden. Nach Hinzufügen zur eigenen Bibliothek, stehen mindestens 24 Folgen des Podcast zur Verfügung, die bereits veröffentlicht sind oder auch noch veröffentlicht werden.