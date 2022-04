Doktor Allwissend  Satire trifft auf Wissensvermittlung

YouTuber

Unter dem Pseudonym Doktor Allwissend beantwortet Borja Schwember die Fragen seiner Zuschauer auf humorvolle Weise.

Warum ist Freitag, der 13. so gefährlich? Wie lernt man aus seinen Fehlern? Warum sind viele so schlecht in Mathe? Diese und viele weitere Fragen werden auf dem YouTube-Kanal Doktor Allwissend mit viel Humor beantwortet. In den Videos von Borja Schwember trifft Wissen auf Satire, so dass der Zuschauer etwas lernt und gleichzeitig auch unterhalten wird. In der Beschreibung seines Kanals bezeichnet er sich selbst als der „mehrfach ungesättigte, satirische Fette von YouTube.“Borja Schwember wurde am 7. Mai 1976 in Berlin geboren. Zunächst hat er Kommunikationswissenschaft und Amerikanistik studiert und eine Ausbildung zum Koch absolviert. Heute lebt er mit seiner Freundin und seinem Sohn in Bozen in Italien. Schwember gehört zu den YouTube-Urgesteinen in Deutschland, denn er startete seinen Kanal bereits 2011. Schon früh faszinierten ihn amerikanische YouTuber wie die „Vlogbrothers“ oder „ZeFrank“, die aus ihrem Wohnzimmer heraus Videos erstellten, die Menschen auf der ganzen Welt unterhalten. Irgendwann hat er sich dann getraut, genau das selbst auszuprobieren.Der Name des Kanals „Doktor Allwissend“ wurde spontan geboren, da das erste Video die Parodie eines schusseligen Professors war. Das Ganze startete damals aber nur als Hobby, während Schwember sich als Mitarbeiter in einem Wissenschaftsverein sein Geld verdiente. Doch nach bereits ungefähr einem Jahr stiegen die Zuschauerzahlen rasend schnell an, auf einmal gab es die ersten Einnahmen und auf den VideoDays wollten zahlreiche Fans Bilder mit ihm machen. So wurde der Kanal schnell zu seinem neuen Beruf. Am Stil seiner Videos hat sich in all den Jahren nicht viel verändert. In den recht kurzen Videos ist Schwember meist mit blauer Hornbrille, im hellblauen Hemd und mit Krawatte zu sehen und greift einen Kommentar seiner Zuschauer auf, den er dann mit viel Humor beantwortet.Besonders interessiert die Zuschauer etwa, warum alle Apple lieben. Das Video wurde über 900.000-mal aufgerufen. Auch beliebt sind Videos darüber, wie man Bubble-Tea selber macht, warum Schule langweilig ist, warum Rechtschreibung wichtig ist, warum wir Selbstgespräche führen oder woher Faulheit kommt. Im Zentrum stehen also typische Alltagsfragen oder Lebenshilfetipps. Für das Video „Woher Schüchternheit kommt“ erhielt Schweber 2014 sogar den deutschen Webvideopreis in der Kategorie „FAQ“. Im selben Jahr kam auch das Buch „Was Morgenmüdigkeit mit Vögeln zu tun hat – Antworten auf Alles“ im Piper Verlag auf den Markt. Angelehnt an die YouTube-Videos ist das Buch ein humorvoller Ratgeber für die unterschiedlichsten Alltagsthemen.Innerhalb des Wissensmagazins «YPS – Die Sendung», welche von 2013 bis 2015 bei RTL Nitro ausgestrahlt wurde, erhielt Schwember seine eigene Rubrik, in der er als Dr. Allwissend auftrat. Zudem übernahm er eine Rolle in der Fernsehserie «Das Studio» und spielte in dem Film «Kartoffelsalat – Nicht fragen!» mit, der hauptsächlich mit YouTubern besetzt war. Gemeinsam mit der YouTuberin „Die Klugscheisserin“ betrieb der Webvideoproduzent kurzzeitig auch den Comedy-Kanal „Zirp & Zirp“. Neben dem Hauptkanal, der 405.000 Abonnenten misst, existiert auch der Zweitkanal „Borja“, der jedoch heute nicht mehr aktiv ist. Den Kanal, der Outtakes und Einblicke in das Leben des YouTubers bietet, haben 53.000 Menschen abonniert.