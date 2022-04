CMT Awards legen um 500 Prozent zu

US-Quoten

Neuer Sender, neues Glück: Allerdings fuhr die Sendung auch im vergangenen Jahr ein Tief ein.

Kelsea Ballerini (virtuell), Kane Brown und Anthony Mackie führten am Montag, den 11. April, durch die 56. CMT Music Awards, bei denen Jason Aldean und Carrie Underwood für das „Video of the Year“ ausgezeichnet wurden. Bei CBS und Paramount+ erreichte die Veranstaltung 5,16 Millionen Fernsehzuschauer, sodass die Reichweite um knapp über 521 Prozent zulegte. Der Veranstalter CBS rechnet mit insgesamt 5,5 Millionen Zuschauer, wenn die endgültig gewichteten Zahlen vorliegen.Vor einem Jahr strahlte die Paramount-Gruppe die Gala auf den Sendern CMT, MTV, MTV2, Logo, Paramount Network und TV Land aus, doch nur 0,82 Millionen Zuschauer wollten die Gala sehen. Im Jahr 2019 verbuchte die Sendung, die ausschließlich bei CMT ausgestrahlt wurde, 2,7 Millionen Zuschauer."Die CMT Awards wurden zum ersten Mal live auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt und waren ein Rekorderfolg, der unsere lineare und Streaming-Partnerschaft unterstreicht und es uns ermöglicht, noch mehr unglaubliche Fans zu begrüßen, um das Beste der Country-Musik zu feiern", sagte ein Sprecher von Paramount am Dienstag. "Eines unserer Ziele bei Paramount ist es, unsere größten Preisverleihungen – einschließlich der Grammys und Tonys – zu maximieren, und diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Gewinn für unser Unternehmen, da sie eine großartige Gelegenheit bietet, die Marke CMT durch eine breitere Verteilung zu stärken."