Drehstart für zweite «Para»-Staffel

Warner TV Serie hat die Kameras angeschmissen, vor denen in Berlin neue Folgen von «Para – Wir sind King» gedreht werden.

Vor etwas fünf Monaten bestätigte Quirin Berg, Produzent bei W&B Television, in einem Interview, dass die Seriein diesem Jahr eine Fortsetzung erhält. Nun hat Warner TV Serie mitgeteilt, dass im Berliner Stadtteil Wedding und Umgebung die Dreharbeiten für die sechs neuen Folgen begonnen haben. Wieder mit dabei sind die vier Hauptdarstellerinnen Soma Pysall als Hajra, Roxana Samadi als Rasaq, Jobel Mokonzi als Fanta und Jeanne Goursaud als Jazz.Auf der Suche nach ihrem Platz im Leben jagen die vier Freundinnen im Berliner Sommer ihren Träumen hinterher und versuchen endlich „Para“ zu machen. So groß die Freundschaft, so unterschiedlich sind doch die Wege der Vier. Während aus einer kleinen Idee der heißeste Laden der Stadt wird, müssen die Freundinnen sich ihrer Vergangenheit stellen und entscheiden, wie weit sie für ihre eigene Zukunft und füreinander bereit sind zu gehen. Neben den vier Hauptdarstellerinnen kehren unter anderem Walid Al-Atiyat, Anna Platen und Florian Renner zurück. Deniz Arora, Larissa Sirah Herden, Anna Jung, Anton Weil und andere sind in neuen Rollen zu sehen.Als Regisseur fungiert erneut Özgür Yildirim, der bereits die erste Staffel inszenierte, die mit dem Deutschen Fernsehpreis in den Kategorien „Beste Drama-Serie“ und „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde. Die Drehbücher stammen von Headautorin Victoria So Hee Alz sowie von Mireya Heider de Jahnsen, Olivia Lauren Requat, Susan Schadebrodt und Malina Nnendi Nwabounwor. Produziert wird «Para – Wir sind King» von Warner TV Serie und W&B Television. Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Matthias Junge (W&B Television) sowie seitens Warner TV Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat.Warner TV Serie wiederholt die erste Staffel von „Para – Wir sind King“ im Anschluss an die Erstausstrahlung des Warner TV Originals «Almost Fly»: Am 2. Mai um 22:35 Uhr, danach immer montags um 21:40 Uhr.