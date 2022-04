«Quiz für dich» bleibt stabil - «Die Passion» mit Primetime-Sieg

Quotennews

Gesamtreichweiten um die 1,5 Millionen Zuschauer, eine dünne, wenn auch ordentliche, Zielgruppen-Reichweite. Das «Quiz für dich» verabschiedete sich gestern.

Die stets konstanten Zahlen der letzten sechs Wochen dürften beimgrößtenteils bekannt sein und auch die Diskussion, ob nun eher auf die rund 1,5 Millionen Zuschauer ab drei Jahren oder auf die eher dünnen rund 0,4 Millionen Zielgruppen-Zuschauer geschaut werden sollte, wird hier nicht erneut angestoßen. Denn gestern verabschiedete sich Jörg Pilawa mit seinem «Quiz für dich» vorerst von der Sat.1-Bühne. Natürlich, mit konstanten Zahlen. Insgesamt schauten wieder 1,43 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr zu, der Marktanteil lag also bei zu erwartenden 5,5 Prozent. Auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hielt keine Überraschungen bereit, denn mit 0,38 Millionen Umworbenen und einem damit verbundenen Marktanteil von 6,2 Prozent war auch die vorerst finale Quiz-Episode nicht gerade ein Quoten-Fest.Doch das «Quiz für dich» machte seit dem 09. März einiges richtig. An jedem Ausstrahlungstermin, also auch gestern, bot die Primetime-Show die beste Reichweite des Tages insgesamt. In der klassischen Zielgruppe wurde Pilawa nur vereinzelt von den «Sat.1 Nachrichten» im direkten Vorlauf überboten. Eine rein schlechte Leistung kann dem Format also keinesfalls attestiert werden. Während bei der bunten Kugel also eine Show endete, wagte sich RTL auf neuen Boden. Mitwollte der Sender die Passionsgeschichte erzählen, die Quote fiel dabei besser als die ersten Reaktionen aus dem Netz aus.Es schauten gute 2,91 Millionen Zuschauer insgesamt zu, der Marktanteil von 11,1 Prozent überzeugte also allemal. Die Zielgruppe lieferte ordentliche 0,86 Millionen Zuschauer ab, der damit verbundene Marktanteil blieb bei respektablen 14,1 Prozent stehen. Wo versteckt sich hierbei also die Häme? Nun schon das Konzept wirkt etwas konfus, immerhin versuchte sich Alexander Klaws als Heiland und Thomas Gottschalk machte den Erzähler. Und das alles live gesendet aus Essen. Dabei wurde es dann auch abstrus, denn einige Szenen der Jesus-Geschichte fanden in einem Einkaufszentrum statt. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, wer sich jedoch im Nachgang des RTL-Abends ein Bild machen möchte wird bei Twitter unter dem Hashtag #DiePassion nicht enttäuscht werden.