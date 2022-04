Jamie Lee Curtis produziert Amazon-Serie

US-Fernsehen

Die neue Raubserie, die aus Kanada stammt, trägt den Titel «The Sticky».

Der Streamingdienst von Amazon hat die Fernsehseriein Auftrag gegeben. Die Serie ist inspiriert von der wahren Geschichte des "The Great Canadian Maple Syrup Heist". Die englischsprachige halbstündige Serie wird in Quebec spielen. Produziert wird das Drama von Comet Pictures, Sphere Media und Blumhouse Television. Als ausführende Produzentin fungiert Schauspielerin Jamie Lee Curtis.«The Sticky» dreht sich um Ruth Clarke, eine taffe, äußerst kompetente kanadische Ahornsirup-Farmerin mittleren Alters, die es satt hat, sich von den höflichen, bürokratischen Konventionen, die zur Identität ihres Landes gehören, einschränken zu lassen. Vor allem jetzt, da eben diese Bürokratie ihr alles wegzunehmen droht, was sie liebt: Ihre Farm, ihren komatösen Ehemann und ihr Recht auf ein offenkundiges Schicksal. Mit Hilfe von Remy Bouchard, einem kleinwüchsigen, alternden Holzkopf, und Mike Byrne, einem kleinen Gangster, ändert Ruth ihr Schicksal – und die Zukunft ihrer Gemeinde durch den Diebstahl von Ahornsirup im Wert von Millionen von Dollar.Bei dem echten Raubüberfall ging es um den Diebstahl von 18 Millionen Dollar (CAD) des nationalen Ahornsirups von Quebec, der mehr als 70 Prozent des weltweiten Ahornsirupangebots ausmacht. Die Dreharbeiten für die Serie werden im Herbst in Montreal beginnen."Wir sind begeistert, mit diesem unglaublichen Team von Talenten hinter den Kulissen zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken", so Christina Wayne, Head of Canadian Originals bei Amazon Studios. "Das Amazon Studios Team in Kanada konnte diesen Charakteren nicht widerstehen und eine Geschichte, die sich um köstliches Diebesgut dreht, ist perfekt für unser Prime Video Publikum.""Diese Geschichte über eine unscheinbare Bande von Abtrünnigen, denen es gelingt, den vielleicht größten Raub in der kanadischen Geschichte zu begehen, hat unsere Aufmerksamkeit sofort geweckt", so die Produzenten. "Die Charaktere, die Einsätze – sie alle waren reif für unsere fiktive Geschichte. Wir sind begeistert, dass wir Weltklasse-Partner an Bord haben, um unsere Vision für «The Sticky» zum Leben zu erwecken."