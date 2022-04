Heidi Klum steht im Sommer wieder vor der Kamera

US-Fernsehen

Das recht junge Format wird von der Produktionsfirma Hello Sunshine produziert.

Neben «Germany’s Next Topmodel» und «America’s Got Talent» ist Heidi Klum auch inbei Amazon zu sehen. Heidi Klum und Tim Gunn kehren als Moderatoren und ausführende Produzenten der neuen Staffel zurück. Die Schauspielerin und Kreativdirektorin von House of Harlow 1960, Nicole Richie, wird zusammen mit dem Kreativdirektor von Moschino, Jeremy Scott, als Jurymitglieder an der Show teilnehmen. Weitere Gastjuroren werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Ich freue mich sehr, dass «Making the Cut» diesen Sommer für seine dritte Staffel zurückkehrt", sagte Klum. "Ich habe mich sehr gefreut, wieder mit Tim, Nicole und Jeremy zusammenzuarbeiten, als wir mit unserer bisher talentiertesten Gruppe von Designern nach der nächsten großen globalen Modemarke suchten! Die Mode dieser Saison hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen und es gibt so viele tolle Looks, dass ich es kaum erwarten kann, sie selbst zu tragen.""Nachdem ich den Erfolg unserer früheren Designer, darunter die Gewinner Andrea Pitter und Jonny Cota, gesehen habe, bin ich sehr gespannt darauf, was die enorm talentierte Gruppe von Designern in dieser Saison zu bieten hat", so Gunn. «Making the Cut» wird von Hello Sunshine und Amazon Studios produziert und von Sara Rea, Sue Kinkead, Klum, Gunn und Jennifer Love ausgeführt.