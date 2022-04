Apple lässt «Metropolis» in Australien drehen

International

Die Produktion von NBCUniversal hat einen ungewöhnlichen Produktionsort.

Die amerikanischen Streamingdienste haben den europäischen Markt für sich entdeckt und lassen entsprechend dort ihre Formate produzieren. Inzwischen hat Netflix auch den asiatischen Markt erschlossen und ist vor allem in Südkorea und Japan tätig. Sehr ungewöhnlich verhalten sich Apple und der Produktionspartner NBCUniversal, die die Neuauflage von Fritz Langsin Australien herstellen wollen.Wie das Fachblatt „Variety“ vermeldet, soll eine neue „virtuelle Produktionsstruktur“ ausgiebig genutzt werden. «Mr. Robot»-Schöpfer Sam Esmail fungiert als Autor, Regisseur und Showrunner der achtteiligen Miniserie. Nachdem das Set, das ähnliche LED-Flächen wie «The Mandalorian» nutzt, für die Neuauflage fungierte, soll es für weitere Filme und Serien genutzt werden. Für «Metropolis» sollen fast 4.000 ortansässige Arbeitsplätze geschaffen werden, darunter fallen aber 2.400 Statisten. 500 Schauspieler und Crewmitglieder werden in Victoria dafür arbeiten.NBCUniversal nutzte zuletzt auch schon Studios in Victoria. Die Serien «La Brea» und «Clickbait» kommen aus Australien, auch das demnächst erscheinende Drama «Foe» wurde dort aufgezeichnet. "Diese jüngste Projektpipeline sowie die Investitionen in Infrastruktur und Ausbildung werden Australien für ein Jahrzehnt hochwertiger Arbeit im Bereich der virtuellen Produktion von Film- und Fernsehsendungen positionieren", sagte Matt Vitins, Chief Operating Officer von Matchbox Pictures, der die Produktionsdienste für das Projekt leiten wird.Caroline Pitcher, CEO von VicScreen, sagte: „«Metropolis» wird eine der technisch anspruchsvollsten Filmproduktionen der Welt sein, und die hochmoderne Infrastruktur, die hier aufgebaut wird, zusammen mit unserer hervorragenden Crew und den Drehorten, macht Melbourne wirklich zu einer der größten Filmproduktionsstädte der Welt."Die Geschichte spielt in der futuristischen Stadt Metropolis. Während die wohlhabende Elite der Stadt ein verschwenderisches Leben in Penthäusern und Vergnügungsgärten genießt, schuften Scharen von Arbeitern an gefährlichen Maschinen in den Eingeweiden der Stadt, um alles am Laufen zu halten. Freder Fredersen, der Sohn des mächtigsten Mannes in Metropolis, wird wachgerüttelt, als er eine junge Arbeiterin namens Maria kennenlernt und Zeuge wird, wie mehrere Arbeiter bei einem Industrieunfall sterben.