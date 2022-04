Netflix verzichtet auf Frank Langella

US-Fernsehen

Die Szenen von «Fall of the House of Usher» werden neu gedreht.

Wie das Magazin „Deadline“ berichtet, wird Frank Langella in der Netflix-Serienach einer Untersuchung wegen angeblichen Fehlverhaltens am Set neu besetzt. Laut Informationen mehrerer Medien soll er in Anwesenheit einer weiblichen Kollegin einen unangemessenen Scherz gemacht haben.Langella war für die Hauptrolle des Roderick Usher, dem Patriarchen der Usher-Dynastie, in Mike Flanagans moderner Nacherzählung von Edgar Allen Poes Kurzgeschichte vorgesehen. Die Produktion der Mini-Serie ist zur Hälfte abgeschlossen, und die Szenen, in denen Langella zu sehen war, werden neu gedreht.In «The Fall of the House of Usher» spielen außerdem Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill und Carla Gugino mit. Weitere Darsteller sind Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Henry Thomas, T'Nia Miller, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Katie Parker, Michael Trucco, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Kyleigh Curran, Paola Nuñez, Aya Furukawa, Matt Biedel, Daniel Jun, Ruth Codd, Robert Longstreet, Annabeth Gish und Igby Rigney.