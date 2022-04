Nazan Eckes bleibt wohl RTL erhalten

Köpfe

Aber die Moderatorin, die zuletzt eine Pause einlegte, wird die Moderation von «Extra» abgeben.

In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchte-Küche wieder hoch: Die „Bild“-Zeitung titelte zunächst, dass die 45-jährige Nazan Eckes die Moderation des wöchentlichen Magazinsabgibt und den Fernsehsender RTL verlässt. Das Blatt schrieb, dass die Mitarbeiter mit der Unternehmensführung unzufrieden sei und man sich die ehemalige Chefin Anke Schäferkordt zurück wünsche.Nur ein Teil dieser Geschichte ist inzwischen bestätigt worden: Die Moderation, die kürzlich eine Pause einlegte, um ihren damals kranken und inzwischen verstorbenen Vater zu pflegen, wird «Extra» demnächst abgeben. Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar. "Bei mir stehen gerade alle Zeichen auf Veränderung", sagte Eckes nun. "Daher habe ich entschieden, die bisherige exklusive Zusammenarbeit mit RTL zu beenden und meine Sendung «Extra» abzugeben."Nazan Eckes und der Fernsehsender wollen weiterhin zusammenarbeiten. Unter anderem waren eine Interviewreihe und ein Themenabend im Gespräch. "Ich freue mich sehr darauf, bleibe aber gleichzeitig offen für ganz neue Herausforderungen und möchte auch sehr persönliche Wünsche und Träume verwirklichen. Einen Neuanfang wagen." Eckes hatte erst Ende 2019 das Magazin «Extra» von Birgit Schrowange übernommen, die kürzlich beim Mitbewerber Sat.1 anheuerte.Doch eine non-exklusive Zusammenarbeit muss kein Drama sein, wie RTL schon mehrfach bewies. Mit «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus»-Moderatorin Sonja Zietlow hat man zwar die erfolgreichste Frau im Privatfernsehen an Bord, aber eben keine Exklusiv-Verträge. Zietlow war Teil der zweiten «The Masked Singer»-Staffel, ehe sie in der dritten Runde zum Rate-Team gehörte. Für RTLZWEI moderierte sie 2019 die Show «Wild im Wald» und für das ZDF dreht sie «Mein Hund fürs Leben».