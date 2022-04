«The Voice Kids» bleibt am Feiertag stabil

Quotennews

Feiertage laden TV-Sender oft zu ausschweifenden Film-Strecken ein. Sat.1 ließ sich die Freitags-Primetime trotz Karfreitag aber nicht nehmen.

Die mittlerweile siebte Folge vonbei Sat.1 in diesem Jahr blieb voll im Maß der bisherigen Staffel. Mit 1,74 Millionen Zuschauern gelang zwar rein aus Sicht der Reichweite kein Schritt nach vor, der Marktanteil von 7,1 Prozent war jedoch der höchste der aktuellen Staffel. Die Zielgruppe malt unterdessen ein identisches Bild. Mit 0,61 Millionen Umworbenen gelang kein Rekord, der Marktanteil von 11,2 Prozent war hingegen der bisher beste. Diese guten Primetime-Zahlen werden bei Sat.1 beruhigend gewirkt haben, denn den gesamten Tag über lief es nicht glorreich beim Sender mit der bunten Kugel.Der Anfang des Feiertags-Filmmarathons verlief zwar vielversprechend, als um kurz nach 09 Uhr bereits 0,51 Millionen Zuschauersehen wollten, das ließ jedoch auch so schnell wie aufgekommen wieder nach. Über «Störche - Abenteuer im Anflug» ► (0,47 Millionen),(0,49 Millionen) und(0,36 Millionen) sank die Gesamtreichweite von Film zu Film. Immerhin präsentierte sich die Zielgruppe etwas freundlicher. Von 0,18 erreichten Millionen Zuschauern bei «Drachenzähmen leicht gemacht 2» steigerte sich Sat.1 auf 0,22 Millionen Umworbene bei «Störche - Abenteuer im Anflug» und «Kung Fu Panda 3», «Cars 3: Evolution» ließ dann ebenfalls nach und konnte noch 0,16 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter halten.Aus Sicht der Marktanteile ging es insgesamt also mit 6,6 Prozent los, mit 5,0 Prozent weiter und über 4,4 Prozent landete man bei 2,9 Prozent. Die Zielgruppe startete mit 9,2 Prozent und sank Stück für Stück über 9,1 und 8,3 auf 5,5 Prozent. Angekommen um 16:30 Uhr wechselte Sat.1 vom Filmprogramm ins Backprogramm undfiel komplett durch. Die gesamte Reichweite verringerte sich weiter auf 0,32 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent, die Zielgruppe brach auf 0,06 Millionen Zuschauer und einen schlimmen Marktanteil von 2,1 Prozent. Immerhin konnte im direkten Anschlussdie Wogen mit starken 0,95 Millionen Zuschauern und 0,32 Millionen Umworbenen glätten. So erholten sich auch die Marktanteile, die im Vorlauf auf das Abendprogramm bei 5,4 und 8,8 Prozent lagen.