Primetime-Check

Am Karfreitag gab es das gewohnt große private Filmprogramm, nur Sat.1 brachte mit «The Voice Kids» und RTL mit «Der König von Palma» etwas Abwechslung in die Feiertags-Primetime. Die öffentlich-rechtlichen blieb vom Feiertag unbeeindruckt.

Das Erste holte miteinen ordentlichen Marktanteil von 15,4 Prozent, während 4,19 Millionen Zuschauer dem Programm folgten. Die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die für einen Marktanteil von 6,9 Prozent sorgten. Im Zweiten dominiertemit 5,35 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 0,45 Millionen jüngeren Zuschauern. Die Marktanteile der Krimi-Reihe beliefen sich auf insgesamt 19,6 Prozent und 7,8 Prozent am entsprechend jüngeren Markt. Im Anschluss an die öffentlich-rechtlichen Primetimes gab es im Ersten, im Zweiten unterbrach daskurz das Programm, ehe mitein Drama Premiere feierte. «Frank Elstner - Noch eine Frage!» sicherte der blauen Eins noch 1,93 Millionen Zuschauer und 0,29 Millionen jüngere Fernsehende, sodass die Marktanteile bei 8,8 Prozent und 5,8 Prozent landeten. Das «heute journal» hielt noch 4,41 Millionen Zuschauer und 17,2 Prozent Marktanteil, sowie 0,41 Millionen jüngere Zuschauer und 7,1 Prozent Anteil am entsprechenden Markt. «Kindeswohl» fiel dann auf 1,83 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile lagen bei 9,2 Prozent am gesamten Markt und 4,0 Prozent am jungen Markt.Bei RTL startetemit einer Doppelfolge vor 2,12 und 1,98 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und damit mit einem Marktanteil 7,9 und 7,5 Prozent. Die klassische Zielgruppe präsentierte sich mit 0,57 und 0,52 Millionen Umworbenen, wodurch sich 10,0 und 9,0 Prozent am entsprechenden Markt ergaben. Sat.1 sendete abendfüllendund sicherte sich damit 1,73 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Der Zielgruppe konnten 0,6 Millionen Fernsehende und damit ein Marktanteil von 11,2 Prozent zugesprochen werden.Mit ProSieben begann der große Feiertags-Filmvergleich. Unterföhring schickteins Rennen und konnte mit 1,98 Millionen Zuschauern einen ordentlichen Abend feiern, der auch durch den erreichten Marktanteil 7,9 Prozent bestätigt wurde. Die Zielgruppe gefiel mit 0,81 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,7 Prozent.hieß das Primetime-Programm bei VOX, dem 0,81 Millionen Zuschauer und 0,23 Millionen Zielgruppen-Zuschauer folgen sollten. Damit landete die rote Kugel bei einem gesamten Marktanteil von 3,2 Prozent und es konnten 4,2 Prozent am Zielgruppen-Markt blockiert werden. Den nächsten Film schickte RTLZWEI in den Abend.sollte 0,76 Millionen Zuschauer nach Grünwald lotsen, hiervon konnten wiederum 0,32 Millionen Umworbene definiert werden. In Marktanteilen gesprochen, reichte das zu insgesamt 2,8 Prozent und 5,6 Prozent am Zielgruppen-Markt. Die Kabel Eins-Primetime kam mit geballter Bud Spencer und Terence Hill-Performance und. Der Streifen von 1972 holte 1,06 Millionen Zuschauer und 0,39 Millionen Zielgruppen-Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren. Damit holte Kabel Eins einen gesamten Marktanteil von 4,1 Prozent, während es zu 6,9Prozent am entsprechenden Markt reichte.