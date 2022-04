Frankfurter «Tatort» ist nicht zu schlagen

Quotennews

Im ZDF konnte «Ein Sommer am Gardasee» nicht vollends überzeugen.

Durch den Feiertag verschob Das Erste seinen Sendeplan und zeigte den neuestenaus Frankfurt erst am Ostermontag, am Sonntag musste das Publikum mit einer Wiederholung von vor zwei Jahren vorliebnehmen. „Finsternis“ mit dem Ermittlerduo Janneke und Brix erreichte um 20:15 Uhr indes eine Reichweite von 8,07 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was einem Marktanteil von starken 27,6 Prozent entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi das gefragteste Programm des Tages. 1,40 Millionen Jüngere bescherten der blauen Eins grandiose 20,0 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe.Zum Vergleich: Letztmals gingen Margarita Broich und Wolfram Koch am 31. Oktober 2021 über den Äther. Damals lockte „Luna frisst oder stirbt“ 6,42 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile bewegten sich bei starken 21,4 respektive 18,0 Prozent. Am gestrigen Morgen sendete Das Erste. Die Sendung handelte von Johannes, der ein 360-Grad-Foto vom Kölner Dom erstellen wollte. 0,69 Millionen Zuschauer interessierten sich für das Programm, das damit einen Marktanteil von ausbaufähigen 10,0 Prozent verzeichnete. Bei den jungen Zuschauern saßen ab 9:25 Uhr 0,10 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, die 30-minütige Maus-Ausgabe kam auf eine Einschaltquote von nur 5,8 Prozent. Reguläre Sendungen kommen nicht selten auf fast das Dreifache dieses Wertes.Beim ZDF lief es am Abend deutlich verhaltener.brachte nur 3,58 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Damit lag man deutlich unter dem üblichen Niveau der «Ein Sommer in…»-Filmreihe, die Anfang des Jahres mit dem Bretagne-Streifen 5,35 Millionen Zuschauer verbuchte. Die Marktanteile beliefen sich diesmal auf 12,2 Prozent bei allen und 4,9 Prozent bei den Jüngeren. 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten den Mainzer Sender um 20:15 Uhr ein.