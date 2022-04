Juni-Highlights bei WTV Comedy

TV-News

Eine deutsche TV-Premiere, viele Folgen aus neuen Staffeln und Samantha Bee. Der Juni hält bei WTV Comedy einiges bereit.

Der Juni steht bei Warner TV Comedy voll im Zeichen der Animationsserien.undbekommen neue Folgen spendiert,feiert mit Staffel drei sogar Deutschlandpremiere. Doch alles der Reihe nach. Zum jeweiligen Wochenbeginn im Juni gibt es immer montags ab 22:15 Uhr eine neue Episodeaus der Staffel 11B. Damit können sich WTV Comedy-Zuschauer an jedem ungeliebten Montag über eine kleine deutsche TV-Premiere freuen. Im Auftakt des zweiten Teils der 11. Staffel gehen die Macher der Serie u. a. der Frage nach, was Weihnachten für Fred Feuerstein bedeutet und stoßen tatsächlich auf eine Antwort. Damit die Woche gut weitergeht, kommen immer dienstags um 22:15 Uhr neue Episoden der 17. Staffel vonins Programm.Natürlich sind die neuen Folgen hier auch jeweils deutsche TV-Premieren. "So entführt er den Musiker The Weeknd, um Hausgast Roger eine Lektion zu erteilen, doch der übernimmt kurzerhand das Leben des Stars. Außerdem wird Tochter Hayley abgeschoben, Fisch Klaus Scientologe und Francine probiert sich in verschiedenen Hobbys und Berufen aus." So wird der grobe Inhalt von der neuen Staffel beschrieben, «American Dad»-Fans können sich also auf den ganz normalen Wahnsinn freuen. Gesteigert wird das wohl noch von der dritten Staffel, die ab dem 29. Juni immer mittwochs um 22:15 Uhr gesendet wird.Ohne Animation, dafür aber mit mindestens genauso viel Witz und Sarkasmus kommtins Programm. Die Moderatorin spricht in ihrer Show immer donnerstags um 21:55 Uhr top aktuell über das Weltgeschehen, ist sich für keinen Witz zu schade und kommt mit dem Prädikat "eine der fünf quotenstärksten Late-Night-Shows im US-Kabelfernsehen" zu WTV Comedy. Am 02., 09., 16., 23. 30. Juni gibt es hier frische deutsche Erstausstrahlungen.