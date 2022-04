«Kühlschrank öffne dich!»: Mäßiger Start - mäßige zweite Folge

Quotennews

Letzte Woche startete die neue Sat.1-Kochshow «Kühlschrank öffne dich!» vor immerhin 1,11 Millionen Zuschauern. Folge zwei konnte da bereits nicht mehr mithalten.

Vorweg sollte geschrieben werden, dass natürlich gestern die Konkurrenz keine kleine war. Mit dem Fußball-Abend bei RTL , über 5 Millionen Zuschauern beim Ersten, «Germany's Next Topmodel» bei ProSieben und und und. Doch bei Sat.1 hat man sich ja auch den Donnerstag ausgesucht, also muss sichmit eben genau dieser Konkurrenz messen, wobei es mit Folge zwei eher um die Vergleiche zu VOX und Kabel Eins gehen wird. Denn besser lief es bereits in Folge zwei der neuen Show nicht.Positiv könnte formuliert werden, dass im Angesicht der starken Konkurrenz es gar nicht so schlecht ist, 0,82 Millionen Zuschauer aus der Vorwoche mitzunehmen, die 3,1 Prozent Marktanteil können hingegen kaum schöngeredet werden. Vor allem, wenn VOX mitkurzerhand 0,92 Millionen Zuschauer versammelt und auch mit dem Marktanteil von 3,5 Prozent besser ist. Immerhin bot Sat.1 nicht die am wenigsten erfolgreiche Primetime an, denn Kabel Eins erreichte mitlediglich 0,61 Millionen Zuschauer, also einen Marktanteil von 2,4 Prozent. In der Zielgruppe konnte sich immerhin vor VOX und Kabel Eins platziert werden, denn mit 0,305 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte es zu wohl irgendwie annehmbaren 5,6 Prozent Marktanteil.Auf längere Sicht erfolgreich erscheint die Show also keinesfalls. Im Anschluss an die Primetime holtenoch 0,67 Millionen Zuschauer zur bunten Kugel, der Marktanteil blieb damit bei 3,1 Prozent stehen. Die Zielgruppe dezimierte sich auf 0,21 Millionen Umworbene und daher auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Zum Abschluss des Sat.1-TV-Tages holte ab etwa 23:30 Uhr dienoch 0,57 Millionen Zuschauer und 0,23 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen damit bei insgesamt 3,1 Prozent, die Zielgruppe verabschiedete sich mit 6,4 Prozent.