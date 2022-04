Muss Franzi ins Gefängnis?

Soap-Check

Die erfundene Krankengeschichte bei «Rote Rosen» könnte dramatisch werden. Franzi soll ins Bundeswehr-Krankenhaus kommen und ihren Rücken untersuchen lassen.

Carla durchforstet mit einem unguten Gefühl Gregors verstecktes Handy. Sie findet nur eine Nachricht von Veit Brandauer, der auf eine Lieferung drängt. Carla ahnt nicht, dass das Handy überwacht wird und sie Veit auf den Plan gerufen hat. In Carla wirbeln verdrängte Gefühle auf. Lebt Gregor doch noch? Franzi ist besorgt, als ihre Vorgesetzte sie ins Bundeswehr-Krankenhaus nach Hamburg beordert, um ihren Rücken zu untersuchen. Florian macht sich Sorgen, denn wenn Franzis erfundene Krankengeschichte auffliegt, droht ihr eine Gefängnisstrafe. Doch Franzi schaltet weiter auf stur, um David beistehen zu können. Jakob muss in Lüneburg bleiben. Allerdings will Amelie ihn nicht bei sich haben. Er geht zurück zu Britta, nicht ahnend, dass dort auch Hendrik und seine Jungs unterkommen müssen. Simon möchte seine Ruhe in der WG haben und schenkt Sara einen Spaziergang mit einem Lama. Doch dann macht Franzi sich lautstark in der WG breit. Notgedrungen schließt Simon sich Sara an, und so führt die aufgeladene Stimmung überraschend zum Sex.Paul ist erleichtert, dass Henning seiner Oma vergeben hat, und es kommt zu einer Versöhnung zwischen den beiden Männern. Constanze freut sich ebenfalls und möchte aus diesem Anlass eine kleine Feier organisieren. Als Josie nach der Feier angetrunken auf ihrem Sofa einschläft, träumt sie von Paul und gesteht ihm ihre Gefühle. Dabei ahnt sie nicht, dass sie ihr Liebesgeständnis im Schlaf laut ausspricht. Da Robert Werner als Anteilseigner am „Fürstenhof“ unterstützen will, einigt er sich mit Lia darauf, vorerst eine Fernbeziehung zu führen. Sie soll zunächst alleine zu ihrem Sohn Benni nach Spanien reisen und er will schnellstmöglich nachkommen. Doch Werner möchte für Lia nach der schweren Zeit mit Ariane nur das Beste und überrascht sie mit einem Vorschlag. Während Gerry eigentlich gerne zu Hennings Feier gehen würde, möchte Merle lieber mit ihm ins Kino. Als sich Gerry bereitwillig überzeugen lässt, macht sich Erik Sorgen, dass Gerrys Beziehung seinen Freund zu sehr vereinnahmt und ihre Freundschaft darunter leiden könnte.Josephine setzt alles daran, den Täter hinter der Fahrerflucht zu finden. Kann Severin bei der Aufklärung helfen oder sollte er besser auf Abstand gehen? Severin befürchtet, dass sich seine Vorstrafe im Dorf herumspricht. Wird er den unbefristeten Vertrag Stadlbauers dennoch annehmen? Kurz bevor die Kommunion beginnt, entzieht sich Franzi unter einem Vorwand. Was ist nur der Grund dafür?Eine Verabredung mit ihrem kriminellen Vater berührt Vivien wider Willen. Auf der Suche nach belastendem Material bringt sie sich in Gefahr. Eva kommt doch noch zu ihrem Date mit Dominic. Aber tanzt er wirklich so gut, wie er behauptet? Chris verspricht Corinna, alles zu tun, um ihre Ehe zu retten. Corinna wird trotz Cecilias Verständnis für ihren Schritt schmerzlich bewusst, wie sehr die Scheidung auch ihre Kinder belastet.Maximilian nimmt gemeinsam mit Justus einen Geschäftstermin wahr, bei dem er plötzlich zusammenbricht. Scheinbar wurde er vergiftet. Finn trifft es trotz allem unvorbereitet, dass Justus und Malu ihrer Ehe eine zweite Chance geben.Überfordert entzieht sich Toni der unerwarteten Begegnung. Sie entscheidet sich, das Treffen für sich zu behalten. Trotzdem lässt sie die Frage nicht los, wie es so weit kommen konnte. Katrin macht Gerner Druck, endlich eine Lösung zu finden. Aber bisher ist Gerner noch kein Druckmittel eingefallen, um den steinreichen Investor Bajan Linostrami ruhig zu stellen, der sich an dem Juristen rächen will.Chico flippt fast aus, als er Jan bei einem Videotelefonat mit Jenny erwischt und mitkriegt, dass diese sich anscheinend in Köln aufhält. Dass sie nur gekommen ist, um sich mit Lilli zu versöhnen, interessiert Chico nicht. Er liebt diese Frau schließlich – und muss sie im persönlichen Gespräch davon überzeugen! Da Jenny seine Anrufe und Nachrichten nicht beantwortet, sieht er ihren kurzzeitigen Köln-Aufenthalt als letzte Chance, sie doch noch zu erobern. Ein erster Versuch, sie zu treffen, scheitert allerdings auf der ganzen Linie. Die überrumpelte Jenny schickt Chico einfach weg. Er versucht sich abzulenken, bekommt sie aber einfach nicht aus dem Kopf. Schließlich steckt ihm der mitfühlende Jan, wann Jenny sich mit Lilli trifft. Der liebestolle Chico eilt zur WG in der Alten Fabrik, um Jenny zu erwischen. Doch sie wurde bereits von der stocksauren Lilli rausgeworfen. Das ist zu viel für Chico, der kurz austickt. Dann schwört er sich, Jenny auf jeden Fall noch in Köln zu erwischen. Allerdings hat er keinen Plan, wo und wie er sie finden soll.Paula und Rick können ihr Glück kaum fassen, als sie den unterzeichneten Vorvertrag für die Schnitte in den Händen halten. Jetzt gehört der Laden also wirklich ihnen! Beide sind sich schnell einig, dass sie frischen Wind hineinbringen wollen, haben aber noch keine Ahnung, in welche Richtung die Neuausrichtung gehen könnte. Doch als Rick mit der fixen Idee ankommt, das Angebot der Schnitte um den Verkauf von Sexspielzeug zu erweitern, stößt er damit bei Paula auf wenig Gegenliebe. Er ist beleidigt und lehnt ihren Gegenvorschlag ebenfalls ab. Es kommt zu einem ziemlich unnötigen Streit.