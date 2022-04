Oligarchen statt 80er: RTL verschiebt Start von «Back to»

TV-News

Stattdessen zeigt der Kölner Sender am 26. April eine Dokumentation über «Putins mächtige Männer».

RTL hat ein wenig an der Programmplanung geschraubt und den Start des sechsteiligen Docutainment-Formatsverschoben. Demzufolge startet das von Laura Wontorra und Sänger Sasha moderierte Format erst am Dienstag, den 2. Mai. Ursprünglich sollte es bereits am 26. April um 22:35 Uhr on air gehen. Dieser Sendeplatz wird nun aber mit einer Dokumentation gefüllt, die den Namenträgt.Die Reportage widmet sich den reichen Freunden des russischen Präsidenten wie Arkadi Rotenberg und Roman Abramowitsch und geht der Frage nach, welche wichtige Rolle sie in Wladimir Putins System spielen. Die Reporter reisten für ihre Recherche unter anderem nach London, an die französische Côte d Azur und nach Porto Cervo auf Sardinien.«Back to» verschiebt sich dementsprechend um eine Woche. Darin geht es um eine Zeitreise zurück in die 80er-Jahre. Die erste von insgesamt sechs Sendung befasst sich mit den Jahren 1980 bis 1984 und dreht sich unter anderem um Themen wie Aerobic, den Zauberwürfel und die ersten Heimcomputer.