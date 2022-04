«Lucky Stars»: Nur ein Strohfeuer

Neues Castmitglied: Féréba Koné ab nächster Woche bei «Alles was zählt» Die einstige Darstellerin von «Das Haus Anubis» wird in der RTL-Soap als Ärztin Imani Okana auftreten. Der Charakter war aus dem Kongo geflüchtet und will nun in Essen Fuß fassen.