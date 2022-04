«Mensch Retter»: RTLZWEI versucht ein Comeback

Quotennews

2021 liefen zwei Folgen «Mensch Retter - Jede Sekunde zählt» sogar in der RTLZWEI-Primetime. Gestern reichte es noch zu einer Ausstrahlung um 22:15 Uhr. Für mehr gab es aber auch keinen Grund.

Vielleicht hart formuliert, doch ebenfalls sehr treffend. Denngefiel 2021 gar nicht so wenigen Zuschauern. Immerhin schauten im Oktober letzten Jahres bei den beiden ausgestrahlten Episoden 0,78 und 0,74 Millionen Zuschauer zu und die Marktanteile von 3,0 und 2,7 Prozent attestieren keinen kompletten Ausfall. Zudem wird Grünwald mit 0,37 und 0,36 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und den damit verbundenen Marktanteilen von 5,7 und 5,4 Prozent sogar einigermaßen zufrieden gewesen sein. Was also tun mit den zwei Folgen? Genau, sechs Monate in der Schublade liegen lassen und dann wieder senden.Gestern lief jedenfalls Folge eins erneut und RTLZWEI konnte ab 22:15 Uhr noch 0,44 Millionen Zuschauer für das Doku-Format begeistern. Mit 0,15 Millionen Zielgruppen-Zuschauern fiel die Wiederholung ebenfalls klar unter das Vorjahres-Niveau und demnach zeigen auch die Marktanteile kein rosiges Bild. Am gesamten TV-Markt blockierte RTLZWEI mit «Mensch Retter» 2,3 Prozent, am entsprechenden Markt der 14- bis 49-Jährigen konnten 2,9 Prozent erreicht werden. Immerhin war der Sendeplatz nach «Dickes Deutschland» gefüllt, das im Übrigen keinen schlechten Primetime-Comeback-Start hinlegte. 2021 war das Format nach nur einer Primetime-Folge und eigentlich ordentlichen 0,53 Millionen Zuschauern von dem 20:15 Uhr-Programm verschwunden.Gestern präsentierte sich das Doku-Format wieder ordentlich mit 0,51 Millionen Zuschauern, wenn auch der Marktanteil von 1,9 Prozent äußert dünn wirkt. Die Zielgruppe ließ sich mit 0,2 Millionen 14- bis 49-Jährigen definieren, wodurch sich der Anteil am entsprechenden Markt auf 3,4 Prozent einstellte. Wirklich glücklich wird der Grünwald-Sender also mit beiden Formaten nicht sein können.