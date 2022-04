«Germany's Next Topmodel»: Ich habe heute leider keine 2 Millionen Zuschauer für dich

Quotennews

Seit Anfang Februar sucht Heidi Klum wieder ihr «Germany's Next Topmodel» und seit Show eins liegt das Format knapp über 2 Millionen Zuschauern. Kann Heidi die Quote halten?

In Woche elf der neuen Staffel vonist es final passiert. Bisher konnte sich bei ProSieben in Unterföhring jeden Donnerstag seit dem 3. Februar über mindestens 2 Millionen Zuschauer gefreut werden, bis gestern Abend. Es war bereits an dem ein oder anderem Donnerstag recht knapp, beispielsweise am 24. Februar schauten Heidi nur 2,03 Millionen zu, am 24. März waren es nur 2,02 Millionen und doch, blieb die 2-Millionen-Marke wie in Stein gemeißelt stehen. Bis gestern Abend, denn der 14. April sollte neue Negativ-Rekorde in beiden gemessenen Kategorien bescheren.In aller Kürze beschrieben, gestern schauten lediglich 1,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei Heidi's Model-Show zu, der Marktanteil fiel damit auf 7,6 Prozent. Deutlich schmerzlicher als die gesamte 2-Millionen-Marke wird ProSieben jedoch der tiefe Fall in der Zielgruppe erfahren haben. Bisher lag der schlechteste Zielgruppen-Tag von «GNTM» in diesem Jahr bei 1,21 Millionen Umworbenen am erneut 24. Februar, gestern schauten nochmals 200.000 Zuschauer wenig zu. Somit konnten lediglich 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährige definiert werden, wodurch der Marktanteil sich auf 17,3 Prozent einstellte. Hat sich Heidi damit ein Bein gebrochen? Sicher nicht. Wird ProSieben jetzt «GNTM» überdenken? Natürlich nicht. Außerdem bleibt festzuhalten, dass auch 2021 genau eine Folge unter die 2-Millionen-Marke fiel, vielleicht ist also ein Ausrutscher pro Staffel eingeplant.Im Zusammenspiel mit der eher schwächeren Primetime dürfte erwartet werden, dass auch das Folge-Formatkeinen Sahnetag erwischt, das wäre jedoch falsch. «red.» holte ab etwa 23:20 starke 0,85 Millionen Zuschauer und damit die beste Reichweite an einem Donnerstag im Jahr 2022 seit «GNTM» im direkten Vorlauf läuft. Die 0,43 Millionen erreichten Zielgruppen-Zuschauer bieten hierbei keinen derartigen Rekord, man ist aber in den TOP-5 dabei. Die Marktanteile ergaben 5,9 Prozent insgesamt und 11,4 Prozent am Zielgruppen-Markt.