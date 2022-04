Podstars

Aktivistin Luisa Neubauer ist in dem neuen Podcast zu hören, der von studio bummens produziert wird.

ist ein Politik-Podcast der besonderen Art. Genau wie der Podcast selbst, befinden sich auch die Gäste noch im jungen Alter. Jenes sorgt dafür, dass nicht schwadroniert, sondern mit echter Begeisterung und Mut zur Lösungsfindung über Themen wie die Klimakrise diskutiert wird. Der Podcast versorgt mit Informationen zu den relevanten politischen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen sowie den daraus resultierenden Folgen für die Klimapolitik.Kennzeichnend für «Pod steh uns bei» ist auch das hohe Maß an Verständlichkeit, mit dem die Themen behandelt werden. Bei «Pod steh uns bei» heißt es "klare Worte" statt "unsinnigem Gelaber". Die regelmäßig Teilhabenden in Form von der bekannten Aktivistin Luisa Neubauer, dem Klimaaktivisten Linus Steinmetz, dem Moderator und Journalisten Tobias Krell, den Journalisten/-innen Katharina Hamberger, Stephan Anpalagan, Valerie Höhne, Sara Schurmann, dem Politikberater David Wortmann sowie dem ehemaligen Politikberater der Grünen Matthias Riegel können gemeinsam ein Thema aus jeder für den Podcast relevanten Perspektive beleuchten.Produziert wird «Pod steh uns bei» vom studio bummens, welches sich die Förderung junger Talente auf die Fahne geschrieben hat. Die langjährige Expertise des Teams auf den Gebieten "Journalismus", "Radio", "Audioproduktion" sowie "Formatentwicklung" stellen die hohe Qualität der Podcasts sicher. Die Floskeln der Politiker werden außen vorgelassen, stattdessen werden lieber mal jungen aufgeweckten Menschen eingeladen. Das Logo des Podcasts ist ein von einer bedrohlichen Flamme umgebener Erdball. Jenes stellt metaphorisch die immense Gefahr, welche die Mitwirkenden in den Klimaentwicklungen sehen, dar. Insofern man an Maßnahmen für eine sichere Zukunft interessiert ist, steht einem mit «Pod steh uns bei» die optimale Informationsquelle zur Verfügung.Themen vergangener Folgen waren zum Beispiel die möglichen Auswirkungen des Russland-Krieges auf die Klimapolitik, die Energiepolitik nach Butscha oder Fridays for Peace. Ebenso findest Du einen anderthalbminütigen Trailer, der dir die Inhalte und die Vision des Podcasts näherbringt.