Dramaserie «Euer Ehren» hält das Vortagsniveau nicht

Quotennews

Zuvor lief die gefragteste «Tatort»-Ausgabe mit dem Kieler Ermittler Borowski seit mehr als vier Jahren.



Gestern liefen die ersten vier Episoden der neuen Dramaserieim Ersten. Die Serie startete vor 4,56 Millionen Fernsehenden in den Abend, am Ende waren noch 3,67 Millionen mit von der Partie. Insgesamt befand sich das Programm so bei hohen Marktanteilen zwischen 14,3 und 16,4 Prozent. Die zwei finalen Ausgaben wurden gestern ab 21.45 Uhr ausgestrahlt und überzeugten noch 3,48 und 3,12 Millionen Zuschauer. Somit waren die Reichweiten deutlicher geringer als am Vortag. Dennoch steigerte sich der Marktanteil von guten 13,4 auf starke 15,9 Prozent. Die 0,31 und 0,20 Millionen Jüngeren landeten deutlich unter den vorherigen Ausgaben und kamen nur noch auf mäßige Quoten von 4,8 sowie 4,3 Prozent.Zuvor lief eine neue Kriminalfolge mit dem Kieler Ermittler unter dem Titel. Die letzte Borowski-Folge war im Oktober gesendet wurden und war mit 7,70 Millionen Zuschauern ein deutliches Stück zurückgefallen. Diese Woche lief es mit 9,32 Millionen Fernsehenden deutlich besser, allerdings verlor der Krimi gegenüber der Vorwoche. Dennoch war es die gefragteste Ausgabe mit dem Kommissar seit Anfang 2018. Weiterhin freute sich der Sender über eine herausragende Sehbeteiligung von 29,8 Prozent. Bei den 1,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen überragende 23,9 Prozent auf dem Papier.Daneben ging das ZDF mit dem Dramaregelrecht unter. In der Vorwoche hatte die TV-Reihe noch 3,78 Millionen Neugierige zum Einschalten bewegt, gestern waren noch 3,60 Millionen mit von der Partie. Somit sank der Marktanteil von 11,8 auf 11,5 Prozent. Im Gegensatz dazu steigerten sich die 0,39 Millionen jüngeren Zusehenden von zuletzt akzeptablen 4,5 Prozent auf einen passablen Marktanteil von 5,0 Prozent.