«Cobra Kai»-Star macht bei HBO Max-Serie mit

Xolo Maridueña wurde für die neue Serie namens «The Ledger» unter Vertrag genommen.

Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ berichtet, lässt HBO Max eine Actionserie namensmit Xolo Maridueña entwickeln. Sie folgt den Irrungen und Wirrungen von Gabriel (Maridueña), einem jungen Mann, der in die Welt hinauszieht, um das Unrecht des tödlichen Mannes, der ihn ausgebildet hat, wieder gut zu machen. Nur mit Hilfe des von seinem Vorgänger geführten Buches reist Gabriel von Stadt zu Stadt, um als Racheengel zerstörte Leben wieder in Ordnung zu bringen.Juan Carlos Coto ist als Autor und ausführender Produzent für die Serie vorgesehen. Maridueña ist zusammen mit Will Packer von Will Packer Media und Brandon Guzmán von der Valor Entertainment Group ausführender Produzent. Alvie Hurtado und Peggy Cheng von Will Packer Media beaufsichtigen das Projekt für das Unternehmen.Maridueña ist vor allem durch die Hauptrolle in der Emmy-nominierten Netflix-Serie «Cobra Kai» bekannt, der Fortsetzung der ursprünglichen «Karate Kid»-Filmreihe. Maridueña ist seit Beginn der Serie in der Rolle des Miguel dabei, der der erste Schüler von Johnny Lawrence wird. Er ist auch für seine Rolle in der NBC-Dramaserie «Parenthood» bekannt. Maridueña wird in dem DC-Superheldenfilm «Blue Beetle» mitspielen, der im August 2023 in die Kinos kommen soll.