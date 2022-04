Netflix bestellt «Glamorous»

US-Fernsehen

Das Projekt sollte zunächst bei The CW auf Sendung gehen.

Der aus Los Gates kommende Streamingdienst Netflix hat The CW einen Pilotfilm weggeschnappt. Der Streamingdienst bestellte zehn Episoden von, einer Serie die mit Miss Benny die Hauptrolle bekam. Miss Benny ist die einzige Darstellerin aus dem CW-Pilotfilm, die an der Netflix-Serie beteiligt ist, und das Kreativ-Team bleibt dasselbe.Jordon Nardino fungiert als Autor und ausführender Produzent, während Damon Wayans Jr. und Kameron Tarlow von Two Shakes Entertainment ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. CBS Studios wird produzieren.Die Serie erzählt die Geschichte von Marco Mejia (Miss Benny), einem jungen, geschlechtsuntypischen, queeren Mann, dessen Leben festgefahren zu sein scheint, bis er einen Job bei der legendären Make-up-Mogulin Madolyn Addison bekommt. Das ist Marcos erste Chance, herauszufinden, was er vom Leben will, wer er wirklich ist und was es für ihn bedeutet, queer zu sein. Derzeit wird nach der Schauspielerin gesucht, die Addison spielen soll.