Cathy Hummels: Wir gehen nie unter die Gürtellinie

Interview

Am Mittwoch startet «Kampf der Reality-Stars» in die dritte Runde. Quotenmeter hat sich mit Cathy Hummels zum Gespräch getroffen.

Wichtig ist, dass man sich eingesteht, dass es einem nicht gut geht. Dass man dann mit einer Vertrauensperson spricht, die einen versteht und sich professionelle Hilfe sucht. Und dass man vor allem dran bleibt. Nicht sagen: ‚Es geht schon.‘, wenn es einem am nächsten Tag ein bisschen besser geht. Sondern sich wirklich mit dieser Krankheit auseinandersetzt und zum Arzt geht.Mein damaliges Management hat mich zum Casting geschickt zu Banijay. Und dann hat sich Banijay für mich entschieden und dann war ich bei RTLZWEI und habe dort das Team kennengelernt. Dort habe ich überzeugt und durfte meine erste große Moderationsrolle wahrnehmen. Dafür bin ich sehr dankbar.Georgina Fleur, André Mangold, Prinz Frederic von Anhalt, Claudia Obert, Elena Miras, Ronald Schill. Alles gestandene Reality-Stars und Persönlichkeiten, die ihre Berechtigung in solchen Shows haben. Die wissen genau, wie das Business und Unterhaltungsfernsehen funktioniert.Natürlich «Kampf der Realitystars». Aber ich liebe auch «Keeping up with the Kardashians».Keins von Beidem. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, so lange mit anderen Menschen zusammen zu sein. Das ist einfach nichts für mich. Ich kenne mich selbst sehr gut und ich brauche meine ‚Me-Time‘. Ich muss mich zurückziehen können. Und das geht bei einem Format, bei dem 24/7 die Kameras laufen, natürlich nicht.Wir schaffen gute Unterhaltung aber gehen nie unter die Gürtellinie. Wir haben eine Sendung etabliert, die vor allem eins macht: Spaß.