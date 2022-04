«Percy Jackson»-Serie: «Adam Project»-Star übernimmt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Walker Scobell, der derzeit durch die Netflix-Charts springt, ist für die Serie verpflichtet worden.

Walker Scobell gab sein Filmdebüt in dem Netflix-Film «The Adam Project», in dem er neben Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Jennifer Garner und Catherine Keener spielt. Der Film handelt von einem zeitreisenden Kampfpiloten (Reynolds), der sich mit seinem jüngeren Ich (Scobell) zusammentun muss, um die Zukunft zu retten. Laut Netflix wurde der Film an seinem ersten Wochenende im März über 92 Millionen Stunden angesehen. Scobell wird als nächstes in dem Paramount-Film «Secret Headquarters» an der Seite von Owen Wilson zu sehen sein, der am 5. August in die Kinos kommt.Die Serienadaption der Buchreihe von Rick Riordan wurde bereits im Januar bei dem Streamingdienst bestellt. Die Live-Action-Serieerzählt die Geschichte des titelgebenden zwölfjährigen modernen Halbgottes (Scobell), der sich gerade mit seinen neu entdeckten übernatürlichen Kräften arrangiert, als der Himmelsgott Zeus ihn beschuldigt, seinen Meisterblitz gestohlen zu haben. Nun muss Percy quer durch Amerika wandern, um ihn zu finden und die Ordnung im Olymp wiederherzustellen.Percy wird als kluger und mitfühlender Junge mit einem scharfen Sinn für Humor beschrieben. Er hat sich immer als Außenseiter gesehen, was nicht zuletzt daran liegt, wie die Welt sein ADHS und seine Legasthenie sieht. Er ist impulsiv und aufbrausend und wird schnell wütend, wenn ihm etwas ungerecht erscheint. Doch hinter seinem Zynismus verbirgt sich ein liebevoller Sohn und loyaler Freund, der es den Menschen, die ihm wichtig sind, nur recht machen will. Wenn er nur einen Platz finden könnte, an den er passt.