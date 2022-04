Magnolia Network wandert zu HBO

US-Fernsehen

Bislang war der Sender von Chip und Joanna Gaines bei Discovery angesiedelt.

Am Montag wird Warner Bros. Discovery offiziell die Arbeit aufnehmen. Jetzt kam es zu einer weiteren Neuordnung des Konzerns, denn das bislang bei Discovery angesiedelte Magnolia Network wechselt zum HBO-Bereich unter der Warner Bros.-Führung. Allison Page, Präsidentin von Magnolia, einem Joint Venture zwischen den Gaineses und Discovery, Inc. wird direkt an HBO und HBO Max-Chef Casey Bloys berichten.Bloys ist einer der wenigen Top-Manager von WarnerMedia, die nach dem Massenexodus in dieser Woche vor dem Abschluss der Fusion zwischen Discovery und WarnerMedia noch übrig geblieben sind, was damit endete, dass der CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, sein neues Führungsteam vorstellte. Die Tatsache, dass Bloys die Lifestyle-Marke der «Fixer Upper»-Stars Chip und Joanna Gaines leiten wird, ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Magnolia Network so eng mit Discovery verbunden ist. Es hat einen linearen Kanal unter der Discovery-Reihe und seine Streaming-App existiert innerhalb der Discovery+-Plattform."Der allgemeine Grund für die Entscheidung scheint eine Mischung aus Chip und Joannas Starpower und der gehobenen Natur von Magnolias Originalinhalten zu sein", so eine Quelle mit Kenntnis der Entscheidung gegenüber dem US-Blatt ‚Variety‘. Es bleibt weiterhin spannend, wie die weitere Neuordnung aussieht.