Marcus Bluhm kehrt zu «Rote Rosen» zurück

TV-News

Zwischen 2013 und 2014 stand der Schauspieler als Malte Neumann vor der Kamera. Nun feiert der Pilot mit einem Gastauftritt sein Soap-Comeback.

Das Erste treibt die Produktion der täglichen Telenovelaweiter voran und hat nun das Comeback von Schauspieler Marcus Bluhm bestätigt. Er spielte zwischen 2013 und 2014 in über 100 Episoden mit und wird in der kommenden Staffel erneut als Pilot Malte Neumann in einer Gastrolle zu sehen sein. Konkret taucht Blühm alias Neumann ab Folge 3.596 auf, die voraussichtlich Anfang Juli ausgestrahlt wird.Vor acht Jahren ist der 55-Jährige den Lüneburgern als Pilot mit Hang zu illegalen Geschäften nicht nur in guter Erinnerung geblieben. Dabei hat er die Stadt als Held verlassen, nachdem er bei der Ergreifung des Kriminellen Juri Petrov geholfen hatte. Doch Petrov sinnt auf Rache und seine Tage hinter Gittern sind gezählt. Malte verfolgt nun den Plan, sich bis dahin mit ausreichend großem Budget ins Ausland abzusetzen. Um das Geld zusammenzubekommen, versucht er es mit einem Job in Lüneburg. Doch Malte wäre nicht Malte, würde er nicht schnell merken: Wozu ehrlich sein, wenn's auch einfach geht? Seine kriminellen Machenschaften kann er nicht lassen und es sieht ganz so aus, als würde seine Rechnung aufgehen, ans schnelle Geld zu kommen. Doch die Liebe macht ihm einen Strich durch die Rechnung.«Rote Rosen» ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft, als Produzent fungiert Jan Diepers. Das Erste zeigt die Serie werktags um 14:10 Uhr. In der ARD Mediathek stehen die Folgen jeweils am Vortag der Ausstrahlung zur Verfügung.