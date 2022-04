«Kühlschrank öffne dich» startet mäßig

Quotennews

Die neue Show mit Ruth Moschner war ebenso kein Straßenfeger wie das im Anschluss ausgestrahlte «akte».

Sat.1-Chef Daniel Rosemann kann nicht alle acht Wochen die «Harry Potter»-Reihe erneut wiederholen lassen, jedoch war die Warner Bros.-Filmreihe das einzige Programm, das zuletzt am Donnerstag funktionierte. Weder US-Serien wie «Navy CIS» und «MacGyver» noch Formate wie «Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1» und «Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt» funktionierten wirklich. Am Donnerstag startete mitein neues Format, welches auf dem kanadisches «Fridge Wars» basiert.In der von Ruth Moschner moderierten Sendung, in der sich Profikoch Alexander Kumptner und «The Taste»-Siegerin Hanna Reder duellieren, müssen die Kontrahenten mit den Zutaten fremder Haushalte kochen. Die Kochjury sind in diesem Fall die Besitzer des Kühlgerätes. Zum Start wollten 1,11 Millionen Zuschauer die Sendung sehen, in der auch Ali Güngörmüs und Richard Rauch dabei waren. Sat.1 sicherte sich zwischen 20.15 und 22.35 Uhr einen Marktanteil von unterdurchschnittlichen 3,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern erreichte die Produktion 0,46 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,5 Prozent.Eine neue Ausgabe vonsicherte sich im Anschluss 0,71 Millionen Fernsehzuschauer, die von Sat.1 produzierte Sendung ergatterte einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Claudia von Brauchitsch war bei 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen beliebt, die zu einem Marktanteil von fünf Prozent führten. Der Donnerstagabend wurde kulinarisch mitabgerundet. Die Geschichte über Bowls und Fastfood-Alternativen wollten sich 0,46 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Mit 0,11 Millionen jungen Zuschauern verbuchte man einen Marktanteil von grauenvollen 3,7 Prozent.