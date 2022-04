«Achtung Abzocke» läuft weiterhin mäßig

Quotennews

Das im Anschluss programmierte «K1 Magazin» und eine andere Wiederholung von «Achtung Abzocke» liefern besser.

Nachdem Peter Giesel in den vergangenen Monaten Betrügern auf die Schliche kam, ist der Moderator und Produzent seit 31. März 2022 wieder den Urlaubsbetrügern auf der Spur. Doch die Einschaltquoten waren zuletzt weniger berauschend – allerdings ist das auch nicht überraschend. Die Fälle vonlaufen im Frühjahr deutlich schwächer als im Hochsommer.In der zweiten Folge vonreiste Giesel nach Florenz, Palermo und Verona und warnte in den italienischen Städten vor Betrügereien beim Ledertaschenkauf oder bei der Stadtrundfahrt. 0,75 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen Kabel Eins zu 2,6 Prozent Marktanteil. Die Produktion sorgte für 0,36 Millionen junge Zuschauer, die für 5,0 Prozent Marktanteil sorgten – also auf Senderschnitt.Beiprüfte man einmal mehr Freizeitangebote. Dieses Mal hatte die Produktion, die Erlebnis- und Wellnessbäder im Test. 0,75 Millionen Zuschauer waren ab 22.20 Uhr dabei und durften unter anderem das große Wasserrutschen-Ranking sehen, das für 3,7 Prozent Marktanteil sorgte. 0,29 Millionen junge Zuschauer stellten passable 5,2 Prozent Marktanteil bereit. Bis 01.25 Uhr wiederholte die Fernsehstation ein weiteres Abenteuer von Pieter Giesel, bei dem er auf Madeira, Mallorca und Gran Canaria unterwegs war. 0,29 Millionen Zuschauer blieben wach, bei den Umworbenen standen gute 6,4 Prozent auf dem Papier.