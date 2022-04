ZDF-Intendant Himmler hat sein Führungsteam gefunden

Köpfe

Nadine Bilke wird Programmdirektorin, während Bettina Schausten als Chefredakteurin auf Peter Frey folgt. Stellvertretende Chefredakteurin wird Anne Gellinek und Frank Zervos wird neuer stellvertretender Programmdirektor.

Am Freitagnachmittag hat der neue ZDF-Intendant Norbert Himmler sein neues Führungsteam für den Mainzer Sender vorgestellt, den Personalien ist der Verwaltungsrat gefolgt. Fest steht: Das ZDF wird weiblicher. Denn als Nachfolger von Himmler wurde die bisherige ZDFneo-Chefin Nadine Bilke berufen, die ab dem 1. Mai neue Programmdirektorin des öffentlich-rechtlichen Senders wird. Ihre Stellvertreter wird Frank Zervos, bisher Leiter der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Zum 1. Oktober übernimmt Bettina Schausten die Chefredaktion, deren Leitung bisher Peter Frey innehatte. Frey wird sich dann in den Ruhestand verabschieden. Schausten ist derzeit noch dessen Stellvertreterin. Diesen Posten als stellvertretende Chefredakteurin wird Anne Gellinek übernehmen, die auch die Leitung der Hauptredaktion Aktuelles verantworten wird.„Nadine Bilke, Bettina Schausten, Anne Gellinek und Frank Zervos – das ist ein starkes Team für ein starkes ZDF. Die neu aufgestellte Geschäftsleitung steht für exzellenten Journalismus und innovatives Programm-Management. Gemeinsam werden wir die digitale Transformation des ZDF vorantreiben. Unser Ziel bleibt: Ein hochwertiges und wertvolles Angebot für die ganze Gesellschaft“, erklärt ZDF-Intendant Norbert Himmler.Mit den neuen Direktorinnen Nadine Bilke und Bettina Schausten stehen ab Oktober drei Frauen und drei Männer an der Spitze des ZDF . Der Geschäftsleitung gehören neben dem Intendanten Norbert Himmler außerdem noch die Stellvertretende Intendantin und Verwaltungsdirektorin Karin Brieden, Produktionsdirektor Dr. Michael Rombach und Justitiar Peter Weber an.„In meiner Zeit bei ZDFneo habe ich mit dem Team daran gearbeitet, die TV-Marke ZDFneo über das Lineare hinaus aufzustellen. Fernsehen, das ist heute mehr als ein linearer Kanal. Das ist Mediathek, das ist Social Media, das ist Interaktion. Ich freue mich darauf, diese strategische Arbeit zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Programmdirektion fortzusetzen“, erklärt Nadine Bilke, die seit August 2018 an der Spitze des Spartensenders steht.Bettina Schausten kommentiert ihre Ernennung wie folgt: „Die Chefredaktion ist gut aufgestellt und liefert Qualitätsjournalismus bei Nachrichten genauso wie in den Bereichen Politik, Dokumentation und Sport. Was wir können, zeigen wir gerade in Zeiten wie diesen. Noch mehr jüngere Menschen mit einem modernen und hochwertigen Informationsangebot auch im Netz zu gewinnen, ist die Herausforderung der Zeit. Ich freue mich darauf.“ Schausten hat das «ZDF-Morgenmagazin» geleitet, war Politikchefin, stand an der Spitze des Hauptstadtstudios und der ZDF-Aktualität. Seit März 2019 ist sie Stellvertretende Chefredakteurin.