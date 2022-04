«Mr. And Mrs. Smith»: Ehepaar besetzt

US-Fernsehen

In der neuen Amazon-Serie spielen Mays Erskine und Donald Glover zusammen.

Maya Erskine wird neben Donald Glover in der kommenden Seriebei Amazon mitspielen. Erskine übernimmt die Co-Hauptrolle von Phoebe Waller-Bridge, die ursprünglich an der Seite von Glover spielen sollte, das Projekt aber letztes Jahr aufgrund kreativer Differenzen verlassen hat. Glover verriet die neue Besetzung in einem Interview mit dem „Interview Magazine“.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Spielfilm von Doug Liman mit Brad Pitt und Angelina Jolie in den Hauptrollen. Die beiden spielten rivalisierende Spione, die entdecken, dass sie den Auftrag haben, sich gegenseitig zu ermorden. Glover zufolge schreibt er derzeit das Finale der Serie.Erskine ist vor allem dafür bekannt, dass er die Hulu-Comedyserie «PEN15» mitentwickelt hat, die Hauptrolle spielt, als ausführender Produzent fungiert und als Co-Showrunner agiert. Glover ist neben Francesca Sloane als Co-Schöpfer und ausführender Produzent bei «Mr. und Mrs. Smith» tätig. Sloane fungiert auch als Showrunner.