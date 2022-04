Vierte «Giovanni Zarrella Show» wieder nur Mittelmaß

Quotennews

Seit September letzten Jahres gibt es beim Zweiten «Die Giovanni Zarrella Show» und seitdem bringt das Format wenig Top-Quoten. Gestern ebenfalls nicht!

Für das Samstags-Programm der öffentlich-rechtlichen läuft es mit derzwar gar nicht schlecht, jedoch gehen sonst schon etwas mehr Zuschauer als zuletzt im Februar 2022. Bei der damals ersten «Giovanni Zarrella Show» im neuen Jahr holte der Showmaster 3,96 Millionen Zuschauer und lag damit exakt zwischen der Leistung der allerersten Show im September 2021 (3,81 Millionen Zuschauer) und der Leistung der zweiten Show im letzten Jahr im November 2021, als 4,85 Millionen Zuschauer einschalteten. Fernab der absoluten Zuschauerzahl holte die erste Show 2022 einen neuen Rekord bei den jungen Zuschauern. Am 12. Februar schalteten 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, der Marktanteil lag damit ein erstes Mal bei zweistelligen 10,4 Prozent.«Die Giovanni Zarrella Show» war also irgendwie auf dem Weg ein wirklicher Erfolg zu werden. Ging dieser Weg gestern weiter? Irgendwie, ja. Mit gestern erreichten 3,97 Millionen Zuschauern zeigt der Trend durchaus weiter nach oben, einen wirklich Fortschritt gibt es aber auch nicht, was auch im Marktanteil von 14,9 Prozent sichtbar wird. Das ist auch der bisher schwächste Wert der Show. Bei den jüngeren Zuschauern ließ das positive Momentum komplett abreißen, denn gestern schauten lediglich 0,55 Millionen im Zweiten zu, der Marktanteil rutschte auf immer noch gute 8,8 Prozent. Doch das Problem der «Giovanni Zarrella Show» sind zumeist gar nicht die eigenen Zahlen, die Konkurrenz ist einfach stets besser.Gemeint ist natürlich das jeweilige Programm aus dem Ersten, welches bei bisher jeder Ausgabe, so auch gestern, sich die bessere Reichweite sicherte. Gestern schickte die blaue Einsin die Primetime und direkt ab 20:15 Uhr waren bessere 4,56 Millionen Zuschauer dabei, wenn auch das Interesse bereits ab 21:00 Uhr auf 4,15 Millionen fiel. Mit den ersten beiden Folgen waren demnach 16,4 und 14,7 Prozent Marktanteil möglich, die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit 0,38 und 0,35 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter. Die Marktanteile lagen hier also bei 6,2 und 5,3 Prozent. Die Folgen drei und vier liefen vor noch 3,93 und 3,67 Millionen Zuschauern sowie 0,34 und 0,35 Millionen jüngeren Fernsehenden. Die Marktanteile blieben damit den Abend über konstant bei erst 14,3 und später 15,2 Prozent und 5,1 und 5,9 Prozent am jungen Markt.