«Severance» erhält eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die von Ben Stiller inszenierte Arbeitsplatz-Serie bei Lumon Industries geht weiter.

AppleTV+ scheint mit dem Abschneiden vonzufrieden zu sein und hat vor dem Ende der ersten Staffel eine weitere Staffel bestellt. Das Format handelt von Mark Scout (Adam Scott), der ein Team bei Lumon Industries leitet. Das Besondere: Durch eine chirurgische Anpassung sind die Arbeits- und Freizeitwelten voneinander getrennt.«Severance» wurde von Dan Erickson entwickelt, der neben Mark Friedman, Chris Black, John Cameron und Andrew Colville als Showrunner und ausführender Produzent fungiert. Stiller (der bei einem Großteil der ersten Staffel Regie führte), Nicky Weinstock und Jackie Cohn sind neben Arquette und Scott über Red Hour Productions ausführende Produzenten. Das Drama kommt von Endeavor Content."Es ist wirklich aufregend, die Reaktionen der Leute zu sehen, die die Serie lieben – und das Engagement der Fans", sagte Stiller am Mittwoch in einem Statement. "Es war ein langer Weg, «Severance» ins Fernsehen zu bringen. Ich habe Dans Pilotfilm zum ersten Mal vor über fünf Jahren gelesen. Es war immer eine Geschichte über mehrere Staffeln, und ich bin wirklich froh, dass wir sie fortsetzen können. Ich bin unseren Partnern bei Apple TV+ dankbar, die uns die ganze Zeit über unterstützt haben. Ein großes Lob an Kier!""Dank des Schöpfers Dan Erickson, des brillanten Ben Stiller und einer unvergleichlichen Besetzung und Crew hat «Severance» eine Existenz aufgebaut, die gleichermaßen fesselnd und mitreißend ist, da die Zuschauer rund um den Globus nicht genug von diesen reichhaltigen Charakteren bekommen können", fügte Matt Cherniss, Head of Programming bei AppleTV+, hinzu. "Wir freuen uns darauf, in der zweiten Staffel noch tiefer in diese einzigartige Welt einzutauchen und noch mehr Schichten von Lumon auszupacken."