Marvel-Universe: Raven Darkhölme

Raven Darkhölme tauchte in den Marvel Comics 1978 das erste Mal auf. Menschenähnlich, aber kein Mensch, wurde dieser Mutant sehr schnell zu einem Terroristen, der über eine besondere Fähigkeit verfügt: die Gestaltenwandlung. Nahezu jede Person, jede Tonart, jedes Aussehen kann angenommen werden. Daher auch der Name "Mystique", den Raven Darkhölme häufig trägt. Auch wenn die "Ausgangsform" mit der blauen Haut, den gelben Augen und vor allem den mittellangen roten Haaren weibliche Züge aufweist, ist die Figur weder weiblich noch männlich, sondern beides und doch nichts. Dennoch wird Raven Darkhölme von Anfang an häufig als "sie" bezeichnet und etablierte sich relativ schnell als der Gegenpol zu den X-Men schlechthin.Durch die Fähigkeit, jede Gestalt anzunehmen, machte sich Raven Darkhölme schnell in zweifelhaften Mutantenorganisationen einen Namen. Trotzdem ist Mystique nicht nur Superschurken, sondern auch Antiheldin. Einerseits kämpft sie gegen wichtige Charaktere der Marvel-Reihe, andererseits ist ihre gesamte Entwicklung ebenso von Liebe und Verrat geprägt, was den Zuschauer und Leser auch zum echten Fan generieren lässt.Einem Erschießungskommando entkommen, schließt sie sich ihrem Leidensgenossen Logan an, trennt sich aber kurz darauf dramatisch von ihm, indem sie ihn aus dem Zug wirft. In einer Art "lesbischen" Beziehung mit Irene Adler (Destiny) gelingt es beiden, ihre Fähigkeiten miteinander zu verknüpfen. Berufliche Vorhaben gelingen so leicht, aber sie merken schließlich, dass es für ein Zusammenleben anderer Faktoren benötigt. Obwohl sie zeitlebens verbunden blieben und immer wieder gemeinsame Sache machten, wie beispielsweise die Ermordung hochrangiger Nazi-Größen mit und um Adolf Hitler zu verhindern, trennten sich ihre Liebeswege für immer.Mystique fand kurz bei Victor Creed (Sabretooth) als deutsche Geheimagentin Leni Zauber einen Gefährten, täuschte allerdings hier schnell ihren eigenen tot vor, um einer Weiterführung der Beziehung zu entkommen. Was sie dabei nicht bedachte, war die Tatsache, bereits schwanger von ihm zu sein. Graydon Creed wurde jedoch schnell in ein Internat abgeschoben. Obwohl sich Mystique immer für ihn interessierte, war es mit ihren Muttergefühlen nicht besonders gut bestellt. Nachdem sie feststellte, dass er keine besonderen Kräfte entwickelte, wendete sich von ihm ab. Dieser Umstand ließ seine Hassgefühle wachsen und Graydon verschwor sich einem Kampf, gegen Mutanten, angetrieben von der Tatsache, dass seine beiden Eltern Mutanten waren und er ohne sie leben musste.Obwohl Frisch einen Baron geheiratet, wurde Mystique als Raven Wagner von dem Leid der Kinderlosigkeit geplagt und betrog ihn deshalb. Mit Azazel zeugte sie ihren zweiten Sohn und erstach daraufhin ihren Ehemann. Nach der Geburt verlor Mystique ihre Gestaltwandlerfähigkeit und musste fliehen, ohne ihr Kind. Trotz aller Schurkenstücke, war Mystique auch immer geprägt von der Mutterrolle. Ob als leibliche Mutter, als Adoptivmutter oder auch als Beschützerin eines Findelkindes.