«Picard» schnappt sich «Next Generation»-Schauspieler

US-Fernsehen

Die Produzenten der neuen «Star Trek»-Serie möchten die alte Gang wieder zusammentrommeln. Gleichzeitig verkündete man das Aus von «Picard».

Die «Star Trek: The Next Generation»-Stars LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis und Brent Spiner werden für die dritte und letzte Staffel der Paramount+-Seriezu Patrick Stewart stoßen.Spiner hat in «Picard» in den Staffeln eins und zwei (die derzeit ausgestrahlt wird) mehrere Charaktere gespielt, darunter seine Originalrolle des Androiden Data; Frakes und Sirtis traten in einer denkwürdigen Folge von «Picard» in Staffel eins als William T. Riker und Deanna Troi auf. Und Whoopi Goldberg hat ihre Rolle als Guinan in der Premiere von Staffel zwei wieder aufgenommen. Aber dies wird das erste Mal sein, dass die «TNG»-Hauptbesetzung – einschließlich Burton als Geordi La Forge, Dorn als Worf und McFadden als Dr. Beverly Crusher – seit dem Kinofilm «Star Trek: Nemesis» von 2002 gemeinsam auf der Leinwand zu sehen ist."Ich erinnere mich daran, wie ich vor fast 34 Jahren mit meinem Vater die Premiere von «Star Trek: The Next Generation» gesehen habe, als wäre es gestern gewesen", sagte Terry Matalas, «Picard»-Showrunner, in einer Erklärung. "Es war der Funke, der meine Liebe zur Science-Fiction entfachte. Daher ist es sehr passend, dass die Geschichte von Jean-Luc Picard so endet, wie sie begonnen hat: mit seinen liebsten und treuesten Freunden von der U.S.S. Enterprise. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass es eine Ehre ist, diese Figuren gebührend zu verabschieden."