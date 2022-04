Nancy Meyers dreht neuen Netflix-Film

Kino-News

Die Autorin von «Liebe braucht keine Ferien» wird für den Streamingdienst wieder aktiv.

Die Nachricht über die Partnerschaft kommt, nachdem Meyers und Netflix gemeinsam den Kurzfilm(«Vater der Braut») veröffentlicht haben, der im Jahr 2020 auf den sozialen Kanälen des Streaminganbieters Premiere feierte. Das besondere Projekt brachte die Darsteller von «Father of the Bride» und «Father of the Bride Part II» - Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, Kieran Culkin, George Newbern und Martin Short - zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder zusammen, ergänzt durch Robert De Niro, Florence Pugh, Alexandra Shipp und Ben Platt.Meyers schrieb und führte Regie bei dem Clip über die Wiedervereinigung der Familie Banks (produziert von Reese Witherspoon), der zugunsten von World Central Kitchen gedreht wurde. Details über den neuen Film sind noch nicht bekannt, aber das Projekt wird als Ensemble-Komödie beschrieben, ein Schema, das Meyers im Laufe ihrer Karriere gemeistert hat.Nach einer Oscar-Nominierung für das Drehbuch zu «Private Benjamin» («Schütze Benjamin») und dem Schreiben und Produzieren der «Father of the Bride»-Filme gab Meyers 1998 mit «The Parent Trap» («Ein Zwilling kommt selten allein») ihr Regiedebüt.