MSNBC konzentriert sich auf Breaking News

US-Fernsehen

Erst am Abend sollen ausführliche Analysen und Bewertungen folgen.

Der Streaming-Krieg ist auch im amerikanischen Nachrichtenfernsehen angekommen. Der NBC-Nachrichtensender MSNBC hat begonnen, die aktuellen Meldungen im Tagesprogramm zu kürzen und sich auf Eilmeldungen zu konzentrieren. Dafür sollen am Abend verstärkt Analysten und meinungsstarke Kommentatoren das Bild einschätzen.Drei verschiedene Personen, die mit den Beziehungen zwischen NBC News und MSNBC vertraut sind – jeder Sender wird von einem anderen Top-Manager beaufsichtigt – sagen, dass einige NBC News-Korrespondenten angewiesen wurden, aktuelle Nachrichten zuerst auf NBC News Now, dem werbefinanzierten Streaming-Nachrichtendienst des Unternehmens, oder auf andere digitale NBC News-Sender zu bringen, bevor ein Auftritt auf MSNBC in Betracht gezogen wird. Ein Sprecher von NBC News sagt, dass es diesbezüglich keine abteilungsweite Anweisung gegeben hat.Diese Schritte zeigen, wie schnell das Streaming-Geschäft einige der traditionellsten Bereiche des Nachrichtenbetriebs umgestaltet. MSNBC hat in den letzten Jahren seinen guten Ruf als Nachrichtensender mit einer Werbekampagne aufpoliert, die mit dem Slogan "This Is Who We Are" (Das sind wir) aktuelle Momente in der Sendung zeigt.