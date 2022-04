Super RTL sichert sich Vorschulserie «Petronix Defenders»

TV-News

Die Akquise der Serie, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll, beruht auf einer Partnerschaft mit dem französischen Kindersender Gulli.

Im Zuge der Partnerschaft zwischen dem deutschen Kindersender Super RTL und der französischen TV-Station Gulli ist bereits die Vorschulserie «Dino Ranch» in der DACH-Region und in Frankreich in den Märkten vorangetrieben worden. Nun wollen die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft ausbauen und konzentrieren ihre Expertise auf die Vorschulserieaus dem Hause ON Kids & Family von der Mediawan Group. Das europäische Studio co-produzierte die Kinderreihe mit der globalen Mediengruppe Alpha sowie in Zusammenarbeit mit Super RTL und der M6 Group. Ab Anfang 2023 soll die Vorschulserie auch in der Toggolino Programmwelt erlebbar sein.«Petronix Defenders» stammt aus der Feder der «PJ Masks – Pyjamahelden»-Autoren und handelt von den Abenteuern der vier Freunde Matt, Jia, Emma und Tim. Die siebenjährigen Kids mögen zwar wie normale Zweitklässler der Doodlewitz-Grundschule aussehen, doch gerät ein wildes Tier irgendwo auf der Welt in Schwierigkeiten, verwandeln sich die Hightech-Rucksäcke des vierköpfigen Teams in Roboter-Haustiere. Gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern begeben sich die jungen Helden auf spannende Rettungsmissionen rund um den Globus. Egal ob Eisbären in der Arktis oder Zebras auf dem afrikanischen Kontinent – für die Petronix ist kein Weg zu weit, um Tieren in Not zu helfen.Auf diese Weise sollen die vielseitigen Charaktere Werte wie Hilfsbereitschaft und Empathie vermitteln und agieren als Vorbilder im Umgang mit (Haus-)Tieren. Mit den Themen Tier- und Naturschutz bewegt sich das Format am Puls der Zeit und bereitet aktuelle Herausforderungen kindgerecht auf. Dabei soll der Spaß aber nie zu kurz kommen, denn die innovative Ausrüstung der Charaktere wird begleitet von Transformationsprozessen, die bei technikbegeisterten Kindern gut ankommen sollen.