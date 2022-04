Primetime-Check

Wie viele Zuschauer verzeichneten die öffentlich-rechtlichen Sender, die auf Dokus und Filme setzten? Konnte «Harry Potter» in Sat.1 überzeugen? Wie stark lief der «Die Höhle der Löwen»-Auftakt?

Das Erste schickte zu Beginn des Abends die Naturdokuüber den Äther und generierte damit eine Reichweite von 2,91 Millionen, was Marktanteilen von annehmbaren 9,8 Prozent bei allen und starken 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zusehern entsprach.undverfolgten anschließend 2,39 und 2,68 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 8,7 und 12,7 Prozent sowie 7,3 und 10,8 Prozent. Das ZDF sicherte sich mitund 5,46 Millionen die größte Reichweite der Primetime, allerdings stammte nur 0,37 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft. Mit Einschaltquoten von 18,7 und 5,5 Prozent lag der Mainzer Sender aber im grünen Bereich. Fürundblieben anschließend noch 4,66 und 2,20 Millionen dran, womit man 17,9 und 12,0 Prozent des Gesamtmarktes belegte. Bei den jungen Zuschauern standen 8,7 und 5,6 Prozent zu Buche.RTL setzte aufund. Die Quizshow verfolgten 2,85 Millionen, die Nachrichten kamen auf ein 2,22-millionenköpfiges Publikum. In der Zielgruppe verzeichnete der Kölner Sender ausbaufähige 9,8 und 8,7 Prozent Sehbeteiligung. VOX war mitetwas erfolgreicher und markierte eine Einschaltquote von starken 14,9 Prozent. Insgesamt schalteten die Gründershow 2,20 Millionen ein. Eine Doppelfolgeundlockte 0,82, 0,94 und 0,39 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. Die Zielgruppenanteile beliefen sich zunächst auf sehr gute 6,7 und 7,4 Prozent, die Kuppelshow brach dann auf 4,2 Prozent ein.Bei Sat.1 warim Programm. Den vierten Film des jungen Zauberers wollten sich 0,98 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, wovon 0,45 Millionen im werberelevanten Alter waren. Die Marktanteile des über dreistündigen Films lagen bei mageren 3,9 Prozent bei allen und soliden 7,7 Prozent bei den Umworbenen. Deutlich schwächer lief es für ProSieben und die Serienund. Die Ärzte erreichten 0,77 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von miesen 5,7 Prozent, die Feuerwehr sahen 0,71 Millionen, was einer Zielgruppenquote von 5,8 Prozent entsprach. Kabel Eins ehrte die Karriere von Bruce Willis und strahlteundaus. Der Film kam auf ein 0,79-millionenköpfiges Publikum und 2,8 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe waren mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen gute 5,7 Prozent drin. Die Reportage steigerte die Quoten auf 3,8 respektive 6,8 Prozent, ab 22:21 Uhr waren noch 0,71 Millionen vor der Mattscheibe.