«So You Think You Can Dance»: Cat Deeley kehrt zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FOX bringt seine sommerliche Tanzshow zurück. Das Jury-Personal wurde bekannt gegeben.

Moderatorin Cat Deeley ist der einzige bereits angekündigte-Star, der in Staffel 17 zurückkehren wird, da FOX am Montag eine neue Jurybesetzung bekannt gab: Stephen "Twitch" Boss, «Glee»-Star Matthew Morrison und Tänzerin/Sängerin JoJo Siwa. Die neue Folge der Show wird am Mittwoch, den 18. Mai um 21.00 Uhr ausgestrahlt, im Anschluss an das Staffelfinale vonBoss, Morrison und Siwa ersetzen die Juroren Nigel Lythgoe, Mary Murphy und Laurieann Gibson, die ursprünglich für die 17. Staffel der Show im Jahr 2020 zurückkehren sollten. Doch die Corona-Pandemie wirbelte die Pläne des Senders durcheinander. Fast zwei Jahre benötigte der Sender, um die Sendung wieder auf den Bildschirm zu holen.Deeley ist seit der zweiten Staffel von «So You Think You Can Dance» im Jahr 2006 Gastgeberin der Show. Für ihre Rolle als Moderatorin wurde sie fünfmal für den Emmy Award als beste Moderatorin für ein Reality- oder Wettbewerbsprogramm nominiert. Außerdem gewann sie 2015 und 2012 den Critics Choice Award als Reality-Moderatorin und ist zweifache BAFTA-Award-Gewinnerin.