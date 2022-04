«Wendehammer»: ZDF findet Sendetermin für Familienserie

TV-News

Meike Droste, Susan Hoecke, Elmira Rafizadeh und Friederike Linke spielen in der Serie vier Freundinnen, die sich seit Kindertagen kennen und nun gemeinsam in der Vorstadt wohnen. Sie verbindet ein dunkles Geheimnis. Auch Alice Dwyer wäre gerne Teil der Clique.

Das ZDF hat für den 12. Mai den Start der sechsteiligen (6 x 45 Minuten) Familien-Serieangekündigt, die immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Darin spielen Meike Droste, Susan Hoecke, Elmira Rafizadeh und Friederike Linke die Freundinnen Franziska, Meike, Samira und Nadine, die seit Kindertagen befreundet und heute Nachbarinnen in Doppelhaushälften im Wendehammer sind. Alice Dwayer alias Julia ist neu zugezogen und wäre gerne Teil des Kleeblatts. Sie ahnt nicht, dass die vier eine gemeinsame Leiche im Keller haben – oder besser auf dem Grund des Sees, dessen Pegel gerade bedenklich sinkt, seit ihm Steinerts Baustelle das Wasser abgräbt. Der Bau muss gestoppt werden! Währenddessen warten auf die Protagonistinnen auch ihre ganz eigenen Probleme.In weiteren Rollen sind außerdem Heikko Deutschmann, Max von Pufendorf, Aram Tafreshian, Hyun Wanner, Marc Ben Puch, Aykut Kayacik, Nele Trebs und Felix Mayr zu sehen. Ester Amrami (Folgen eins bis drei) und Sinan Akkus (Folgen vier bis sechs) führten nach den Drehbüchern von Alexandra Maxeiner Regie. Die Produktion verantwortete die Moovie GmbH, Producerin war Diana Hook, Heike Voßler fungierte als Produzentin.„Wir freuen uns, Ihnen mit «Wendehammer» eine hochkarätig besetzte Ensembleserie präsentieren zu können, in deren Mittelpunkt fünf Frauen, langjährige Freundinnen und Nachbarinnen einer Reihenhaussiedlung, stehen. Es geht um die Kraft der Freundschaft, die Möglichkeit, das Leben gemeinsam zu meistern – mit Zusammenhalt und mit Humor. Wir wünschen gute Unterhaltung“, so Heike Hempel, Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II.„«Wendehammer» erzählt vom Leben, Lieben und Leiden in der Vorstadt sowie von den Abgründen hinter heilen Hausfassaden – manche nennen es Paradies, manche nennen es Hölle. Aber mit Franziska, Julia, Meike, Nadine und Samira zu leben, zu lieben und zu leiden macht an beiden Orten unglaublich Spaß – willkommen in der Nachbarschaft! Willkommen im Wendehammer!“, erklärt Redakteur Axel Laustroer, HR Fernsehfilm/Serie II.