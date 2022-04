VOX zeigt «Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen»

TV-News

Am morgigen Dienstag zeigt VOX eine Dokumentation mit Martin Rütter über den illegalen Verkauf junger Vierbeiner.

Laut der globalen Stiftung für Tierschutz, Vier Pfoten, wurden im vergangenen Jahr 1.765 sichergestellte Tier registriert, 2020 lag dieser Wert noch bei 714 Tieren – ein Anstieg von 147 Prozent. Die Corona-Pandemie ist ein großer Treiber des Heimtierhandels und damit geht auch der illegale Verkauf einher. Am morgigen Dienstag, 5. April, wird sich VOX in einer geplanten Dokumentation mit diesem Thema beschäftigen:. Darin möchte der Tierpsychologe und VOX-Sendergesicht dem Welpenhandel auf den Grund gehen und Fragen nach Lukrativität, Herkunft der Drahtzieher oder Erkennung eines illegalen oder unseriösen Handels nachgehen.Mit der Unterstützung von zwei Tierschützerinnen und einer Tierärztin möchte Rütter den Zuschauern bewusst machen, wie groß das Geschäft mit den ganz Kleinen tatsächlich ist: „Meine Reise beginnt in Frankfurt“, erklärt der «Hundeprofi». „Dort werde ich erfahren, wie der Welpenhandel auf der Straße abläuft. Dafür treffe ich mich mit zwei Frauen, die Expertinnen im Aufspüren von unseriösen Welpenhändlern sind: Vier-Pfoten-Tierschützerin Birgitt Thiesmann und Tierärztin Kirsten Tönnies.“ Doch nicht nur der Internethandel boomt, auch in Zoohandlungen werden verschiedenste Hunderassen verkauft, was für Rütter mit seriöser Hundezucht nichts zu tun habe.Im Zuge seiner Reportage reist Rütter auch nach Ungarn, von wo aus die Welpen teilweise nach Deutschland verkauft werden. Dort findet er „ein krankes Geschäft“, das nur querfeldein zu erreichen ist. Doch er möchte in der Doku auch aufklären, wie es richtig geht: Papiere, Impfungen, Aufzucht und der gute Umgang mit dem Muttertier – dies sind nur einige Indizien, die einen seriösen und vertrauenswürdigen Züchter auszeichnen. Rütter besucht dafür auch die seriösen Züchter Harald und Michaela aus Stolberg.VOX zeigt die knapp zweistündige Dokumentation «Martin Rütter – Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen» am 5. April um 20:15 Uhr.