«Dateline» wird auf allen Plattformen ausgebaut

US-Fernsehen

Für den Streamingdienst Peacock wird ein neues Format entwickelt, das den letzten Tag eines Opfers rekonstruieren soll.

Die Verantwortlichen der NBC-Sendungwollen ihre Inhalte ausbauen und haben deshalb neue Plattformen erschlossen. Das Format, das freitags wahre Kriminalfälle präsentiert, wird nicht nur bei NBC zu sehen sein. "Man kann seine Sendung nicht einfach ins Fernsehen bringen und hoffen, dass sie eine große Nummer wird", sagt David Corvo, leitender Produzent von «Dateline», in einem Interview. "Man muss diese Zahlen über verschiedene Plattformen sammeln.“Eine dieser Plattformen wird bald Peacock sein, wo die Produzenten der Sendung ein neues «Dateline»-Format starten wollen, das nicht an den Rhythmus des Fernsehens gebunden ist und einen fast dokumentarischen Stil haben wird. Ziel der neuen Serie ist es, den entscheidenden letzten Tag im Leben eines Opfers zu rekonstruieren und zu untersuchen, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche Schicksalsschläge den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachten."Wir müssen uns nicht an Minutenlimits halten", erklärt Liz Cole, ausführende Produzentin von «Dateline» und Präsidentin der Dokumentarfilmabteilung von NBC News, in einem Interview. "Wir haben ein bisschen mehr Freiheit bei der Gestaltung des Tempos. Wir können manchmal ein wenig gemächlicher sein."In der Streaming-Ära kann eine beträchtliche Anzahl von «Dateline»-Ausgaben durch die Wiedergabe auf einigen der Kabelnetzwerke, die NBCUniversal gehören, durch Syndizierung oder einen speziellen Peacock-Streaming-Kanal, auf dem die Episoden manchmal nach Themen geordnet sind, wieder genutzt werden. Nahezu 120 Stunden «Dateline» wurden in diesem Quartal in jeder beliebigen Woche im Fernsehen, im Kabel und in Syndication ausgestrahlt.