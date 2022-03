«The Colour Room»: Sky bringt Art-déco-Film nach Deutschland

TV-News

Der Sky Orignal Film ist unter anderem mit «Bridgerton»-Star Phoebe Dynevor sowie Matthew Goode und David Morrissey besetzt.

Im vergangenen November feierte der Sky Original Filmin Großbritannien seine Premiere und gleichzeitig auch «Bridgerton»-Darstellerin Phoebe Dynevor ihre Filmpremiere. Nun hat der Pay-TV-Sender angekündigt, den Stoff auch hierzulande auszuspielen. Sky Cinema Premieren zeigt «The Colour Room» am 2. Mai um 20:15 Uhr, zudem steht der Film auch auf Sky Ticket zum Abruf bereit. Neben Dynevor spielen in weiteren Matthew Goode, Kerry Fox, Darci Shaw und Luke Norris.Im Mittepunkt der Geschichte steht Clarice Cliff (Dynevor), eine temperamentvolle, junge Fabrikarbeiterin in den industriellen britischen Midlands der 1920er Jahre. Ihre Kreativität und ihr Ehrgeiz treiben sie dazu an, von Fabrik zu Fabrik zu ziehen, trotz der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt, den sie mit ihrer verwitweten Mutter Ann (Fox) und ihrer jüngsten Schwester Dot (Shaw) teilt. So wagt sie den Schritt, einen schlecht bezahlten Job in einer angesehenen Töpfereifabrik anzunehmen. Clarice platzt aus allen Nähten vor Ideen für Farben und Formen und geht immer mehr gefährliche Risiken ein, um sich zu beweisen – aber es gelingt ihr, den exzentrischen Fabrikbesitzer Colley Shorter (Goode) mit ihrem Talent und ihrer Innovationskraft zu beeindrucken. Als Lehrling des renommierten Kunstdesigners Fred Ridgeway (Morrissey) und mit der Unterstützung von Colley und anderen Frauen in der Fabrik, kämpft sich Clarice durch eine von Männern geprägte Firma und entwirft die revolutionäre Art-Déco-Kollektion "Bizarre". Mitten in der Weltwirtschaftskrise sichert sie das Überleben der Fabrik und verschafft sich eine Zukunft als eine der größten Art-Déco-Designerinnen.Drehbuchautorin Claire Peate ließ sich dabei von der wahren Geschichte von Clarice Cliff inspieren. Als Regisseurin fungierte Claire McCarthy. Thembisa Cochrane, Georgie Paget und Neil Jones dienten als Produzenten. Die ausführenden Produzenten waren Laura Grange für Sky, Paul Ashton für West Midlands Production Fund (Creative England) und David Gilbery, Charlie Dorfman, Marlon Vogelgesang für Media Finance Capital in Zusammenarbeit mit On Sight. «The Colour Room» ist eine Koproduktion von Sky, Caspian Films und Creative England.