«Batwoman»: sixx zeigt zweite Staffel Mitte April

TV-News

Nach einer sehr enttäuschenden ersten Staffel vor zwei Jahren bringt sixx die DC-Serie mit der zweiten Staffel zurück ins Free-TV.

Der Frauensender sixx hat die zweite Staffel der DC-Serieangekündigt, deren Episoden seit September des vergangenen Jahres bei Prime Video abrufbar sind. Damit bringt der Spartensender nach fast anderthalb Jahren die Reihe von Berlanti Productions, Mad Ghost Productions, DC Entertainment und Warner Bros. Television wieder ins Free-TV zurück – allerdings auf einem neuen Sendeplatz. Während die erste Staffel zwischen November und Dezember noch donnerstags lief, sind die neuen Folgen ab dem 12. April immer dienstags ab 20:15 Uhr im Programm. sixx zeigt jeweils drei Folgen der 18 Episoden umfassenden Staffel am Stück.Ob es dann besser läuft? Die erste Staffel von «Batwoman» schmierte mit 0,15 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 0,5 Prozent ab. Mit 0,07 Millionen Zuschauern fuhr man für eine Primetime-Serie ein furchtbar niedriges Ergebnis ein. Der Marktanteil von 0,8 Prozent war ebenfalls nicht gut. Einzig in den ersten beiden Wochen konnte sixx Zielgruppenanteile jenseits der Ein-Prozent-Marke einfahren und lag damit im grünen Bereich. In den Wochen danach rutschte das Ergebnis auf bis zu 0,2 Prozentpunkte ab.Besetzt ist die Serie mit Javicia Leslie als titelgebende Hauptheldin beziehungsweise Ryan Wilder. In weiteren Rollen spielen Rachel Skarsten, Meagan Tandy,Nicole Kang, Camrus Johnson, Dougray Scott, Sam Littlefield, Christina Wolfe und Warren Christie. Auch eine dritte Staffel war in den USA bereits beim kleineren Network The CW zu sehen, auf eine Verlängerung wird jedoch noch gewartet.