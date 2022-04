Leonine verkauft «SurrealEstate» in mehr als 160 Länder

Vermischtes

Die amerikanische Mystery-Serie ist seit Februar auch hierzulande bei Syfy im Programm.

Das Medienunternehmen Leonine Studios kann einen Erfolg vermelden. So hat man die Mystery-Seriein mehr als 160 Länder verkauft, die Sendung war im vergangenen Jahr in den USA bei SYFY und in Kanada bei CTV Sci-Fi gestartet. Nun hat sich NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consumer die Serie u.a. für seinen Science-Fiction-Kanal SYFY in Frankreich, Spanien, Portugal, Lateinamerika sowie Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. Hierzulande ist die Serie bereits seit Februar im Programm von Syfy zu finden.Darüber hinaus hat Sky «SurrealEstate» für seine Märkte in Großbritannien, Irland und Italien erworben. Weitere Verträge wurden mit Rock Entertainment Holdings für asiatische Territorien sowie mit Stod2 für Island und TV2 für Norwegen geschlossen. «SurrealEstate» wurde von Blue Ice Pictures für SYFY (USA) und Bell Media (Kanada) produziert. Leonine verantwortet den internationalen Vertrieb in Zusammenarbeit mit Rainmaker Content.In der Serie sind Tim Rozon, Sarah Levy, Adam Korson, Maurice Dean Wint, Savannah Basley und Tennille Read zu sehen. Der international renommierte Drehbuchautor George R. Olson fungierte als Schöpfer, Showrunner und Produzent der Serie zusammen mit den weiteren Produzenten Lance Samuels, Daniel Iron, Armand Leo und Danishka Esterhazy. Regie führen Paul Fox, Paolo Barzman, Danishka Esterhazy und Melanie Scrofano, die auch eine Gastrolle in einer der insgesamt zehn Episoden übernimmt.