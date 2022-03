US-Fernsehen

«House of the Dragon» startet im August

Fabian Riedner von 31. März 2022, 08:52 Uhr

Das «Game of Thrones»-Spin-off wird auch in Deutschland ausgestrahlt. Man möchte damit wohl «Lord of the Rings» zuvorkommen.

Das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» ist fertig und wird am 21. August bei HBO Premiere feiern. Da Sky und der amerikanische Pay-TV-Anbieter einen umfangreichen Deal haben, wird die Serie zeitgleich – das heißt in der Nacht auf den 22. August – auch nach Deutschland kommen. Zunächst wird die englische Originalversion angeboten, ehe eine synchronisierte Fassung kommt.



Die zehn Episoden umfassende Prequel-Serie spielt zwei Jahrhunderte vor den Ereignissen von «Game of Thrones» und zeigt, wie das Haus Targaryen in einen erbitterten und brutalen Bürgerkrieg verwickelt wurde, der als "Tanz der Drachen" bekannt wurde und den Anfang vom Ende der Herrscherfamilie von Westeros vorwegnahm.



Die Serie wurde von Autor George R. R. Martin und Ryan J. Condal («Colony») entwickelt und basiert auf Martins Roman "Fire & Blood". Condal und Regisseur Miguel Sapochnik sind ausführende Produzenten und Co-Showrunner der Serie; Martin und Vince Gerardis sind neben Sara Hess, Jocelyn Diaz, Ron Schmidt, Clare Kilner, Geeta V. Patel und Greg Yaitanes ebenfalls ausführende Produzenten.



